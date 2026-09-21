Sanremo 2027, le novità: giuria internazionale e stretta sull’intelligenza artificiale

Il Festival di Sanremo 2027 comincia a prendere forma. Il nuovo regolamento, diffuso oggi dalla Rai, introduce diverse novità e inaugura ufficialmente l’era di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77ª edizione, in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio. In gara ci saranno 24 artisti nella categoria unica dei Campioni, compreso il vincitore di “Sarà Sanremo 2026”, ammesso direttamente alla manifestazione.

La struttura continuerà a svilupparsi nell’arco di cinque serate, ma con due appuntamenti dotati di una propria identità. Il giovedì sarà riservato alle cover: ogni concorrente interpreterà, insieme a uno o più ospiti, una canzone appartenente al repertorio italiano o internazionale. Questa gara avrà una classifica e un vincitore autonomi, senza conseguenze sul risultato generale del Festival.

La novità più rilevante arriverà venerdì 19 febbraio con la “Serata Performance”. I cantanti dovranno riproporre il proprio brano attraverso una veste interpretativa, musicale o scenica diversa da quella mostrata nelle altre serate. A valutarli saranno il pubblico e una nuova Giuria internazionale di esperti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo. Il vincitore di questa serata otterrà anche il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027: la scelta del rappresentante europeo viene quindi separata dalla vittoria assoluta di Sanremo.

Per la competizione principale restano coinvolte la Giuria popolare, quella della Sala stampa, TV e Web e la Giuria delle radio. La classifica finale terrà conto dei risultati maturati nella prima, nella seconda e nella quinta serata. Gli artisti meglio piazzati accederanno poi all’ultima votazione, nella quale il nuovo giudizio del pubblico si sommerà al punteggio accumulato in precedenza.

Il regolamento interviene anche sull’impiego dell’intelligenza artificiale. I brani dovranno essere frutto della creatività umana e non saranno ammessi sistemi capaci di sostituire o modificare sostanzialmente il contributo creativo di autori e interpreti. Le 24 canzoni, tutte inedite, potranno durare al massimo tre minuti e mezzo; per le cover il limite sarà invece di quattro minuti.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 23 novembre, mentre l’annuncio del cast potrà avvenire a partire dal 29 novembre. Nel complesso, la nuova formula conserva l’impianto tradizionale della gara, ma accentua la dimensione spettacolare e internazionale del Festival, attribuendo maggiore importanza alla performance dal vivo e introducendo per la prima volta un confine esplicito all’utilizzo creativo dell’IA.