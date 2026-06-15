RTL 102.5 fa ballare l’Italia alla Notte rosa di Riccione

Tenetevi pronti. Alzate il volume della radiovisione. Venerdì 19 giugno, RTL 102.5 farà ballare l’Italia con la “Notte Rosa” di Riccione: una grande serata di musica e spettacolo dal vivo. Sul palco della città romagnola le esibizioni live di J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock, accompagnati dalla conduzione dagli speaker della prima radio d’Italia Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini.

La festa proseguirà con l’intrattenimento firmato RTL 102.5: in consolle Massimo Alberti con il format “’70, ’80, ’90 all’ora”, la Discoteca Nazionale con DJ Sautufau, oltre all’energia di Heva, Bels, Amelie e DJ Alma.

La serata, a cura di RTL 102.5, si inserisce all’interno del palinsesto di Riccione Music City. L’evento sarà trasmesso in diretta dalle ore 22.00 su RTL 102.5 (canale 36) e in live streaming su RTL 102.5 Play