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RTL 102.5 fa ballare l’Italia alla Notte rosa di Riccione

RTL 102.5 fa ballare l’Italia alla Notte rosa di Riccione
Redazione
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Tenetevi pronti. Alzate il volume della radiovisione. Venerdì 19 giugno, RTL 102.5 farà ballare l’Italia con la “Notte Rosa” di Riccione: una grande serata di musica e spettacolo dal vivo. Sul palco della città romagnola le esibizioni live di J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock, accompagnati dalla conduzione dagli speaker della prima radio d’Italia Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini.

La festa proseguirà con l’intrattenimento firmato RTL 102.5: in consolle Massimo Alberti con il format “’70, ’80, ’90 all’ora”, la Discoteca Nazionale con DJ Sautufau, oltre all’energia di Heva, Bels, Amelie e DJ Alma.

La serata, a cura di RTL 102.5, si inserisce all’interno del palinsesto di Riccione Music City. L’evento sarà trasmesso in diretta dalle ore 22.00 su RTL 102.5 (canale 36) e in live streaming su RTL 102.5 Play

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