RTL 102.5 fa ballare la Puglia con Amelie e DJ Alma: migliaia di persone in piazza a San Severo

La prima radio d’Italia ancora una volta tra la gente. A San Severo, in Puglia, in una piazza gremita con oltre 15 mila persone, RTL 102.5 ha fatto divertire il pubblico con la performance di Amelie e DJ Alma.

Amelie è reduce da diversi successi musicali: l’ultimo singolo, “Non è Francesco” (by CanovA), è attualmente in rotazione radiofonica. Alma, invece, accompagna gli ascoltatori ogni weekend su Radio Zeta con “Radio Zeta Club”, in onda dalle 17 alle 18, un’ora interamente dedicata alla musica, al ritmo e alle sonorità più coinvolgenti del momento.

Intanto, a San Severo, oltre due ore di show hanno trasformato la piazza in una grande festa a cielo aperto: migliaia di persone hanno ballato, cantato e condiviso una serata all’insegna della musica e del divertimento firmato RTL 102.5.