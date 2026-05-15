RTL 102.5 è la radio più ascoltata con 6,5 milioni di italiani ogni giorno, sul podio anche nel quarto d’ora

RTL 102.5 è sul podio anche nel quarto d’ora con 508 mila ascoltatori.

RTL 102.5, anche nel 2026, è la radio più ascoltata d’Italia. Secondo la rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è ascoltata ogni giorno da 6,5 milioni di italiani, Radio Zeta è seguita da oltre 1,110 milioni di persone e Radiofreccia da 1,3 milioni.

L’intero gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, supera i 9 milioni di italiani all’ascolto.

Fra le prime radio anche nel quarto d’ora

RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 508 mila ascoltatori.