ACBC inaugura a Milano Innovation Hub, l’innovazione diventa servizio integrato

ACBC inaugura in Via Signorelli 10 il suo Innovation Hub: 400 mq pensati per ridefinire il modo in cui l’innovazione viene anticipata, progettata, sviluppata e portata a mercato nei settori fashion, luxury e lifestyle. Più che uno spazio, si tratta di una piattaforma operativa che rende tangibile il modello ACBC: un approccio end-to-end che integra ricerca sui materiali, sviluppo prodotto, strategia e go-to-market. Un posizionamento distintivo rispetto alla consulenza tradizionale, che si traduce in un sistema di servizi capace di accompagnare brand e produttori lungo tutta la filiera.

Al centro c’è l’Innovation Hub, cuore tecnologico e progettuale di ACBC, dove l’azienda opera lungo l’intero ciclo di vita del prodotto: dallo sviluppo dei materiali al design e alla trasformazione, fino alla gestione del fine vita e alla circolarità. L’Hub offre accesso a un ecosistema selezionato di soluzioni emergenti, fungendo da collettore e da piattaforma di validazione: dalle startup internazionali alle scale-up già pronte per un’applicazione industriale. Inoltre, attiva processi di cross-fertilization con settori come l’automotive e l’interior design, trasformando la ricerca in applicazioni concrete.

L’innovation hub conta un team interno di 8 persone sotto la guida del Chief Innovation Officer Edoardo Iannuzzi, con esperti nel campo tessile, mondo pelle e polimeri ed un database di più di 3800 materiali e circa 200 realtà collegate divise tra start-up e innovatori del mondo dei materiali e leader multi-nazionali, con copertura di diverse supply chain dall’Asia, EU e USA. L’hub adotta una duplice strategia di innovazione: da una parte l’area “Available”, dove l’innovazione ricerca e mette a disposizione dei brand su base stagionale – seguendo la stagionalità della moda – materiali pronti per integrazione e implementazione, testati su Proof Of Concept di prodotto; e dall’altra l’area “New Frontiers”, dove l’hub sviluppa propri brevetti con un budget del 5% del fatturato in R&D, per realizzare le tecnologie innovative che serviranno per la trasformazione circolare del settore moda.

Accanto all’Hub, ACBC struttura la propria offerta su tre direttrici complementari. La Strategy Consulting supporta le aziende nella definizione di strategie di crescita, nella riprogettazione dei modelli organizzativi ed operativi, nell’eccellenza operativa (acquisti e produzione) e nell’integrazione della sostenibilità lungo tutta la catena del valore, dalla visione all’execution. Il Supply Chain Managed Services abilita invece l’esecuzione: dallo sviluppo e industrializzazione del prodotto al sourcing di materiali, componenti e prodotti finiti, con un approccio scalabile e flessibile. Completa il modello l’area Marketing & Communication, che traduce l’innovazione in posizionamento, storytelling e attivazione sul mercato, attraverso strategie e execution su PR, eventi e canali digitali. Trasversale a tutte le attività è l’approccio T2T (Trace to Track / Tech to Trust), che integra tecnologia e tracciabilità lungo la filiera, rafforzando trasparenza e credibilità dei progetti sviluppati.

“L’Hub nasce per mettere l’innovazione, spesso poco valorizzata nel fashion, al servizio del settore. ACBC seleziona e traduce soluzioni su materiali, prodotto e circolarità in KPI economici e ambientali chiari e misurabili, permettendo ai brand di valutarle e adottarle su basi oggettive e scientifiche, comprendendone i benefici concreti.” dichiara Edoardo Iannuzzi, ACBC Co-Founder & Chief of Innovation.

“Con l’Innovation Hub rafforziamo la nostra visione: costruire un’infrastruttura capace di connettere competenze, tecnologie e filiere su scala globale, mettendo a sistema know-how e capacità esecutiva. Vogliamo consolidare il nostro ruolo di partner di riferimento nell’evoluzione del settore contribuendo a guidare la trasformazione verso modelli più avanzati, integrati e competitivi”, afferma Gio Giacobbe, Co-Founder & CEO di ACBC.

L’apertura dell’Innovation Hub si inserisce in una fase di consolidamento per ACBC, sostenuta anche dall’ingresso del fondo Gyrus Capital, con l’obiettivo di accelerarne lo sviluppo e rafforzarne il posizionamento a livello internazionale.

Certificata B Corp e riconosciuta come punto di riferimento nella consulenza per il settore fashion, luxury e lifestyle, ACBC è oggi partner di riferimento per brand globali che vogliono sviluppare nuovi prodotti e modelli di business, facendo dell’innovazione – tecnologica, progettuale e industriale – il principale motore di competitività.