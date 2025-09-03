Radiohead: si avvicina il ritorno in concerto dopo sette anni

Dalle prime ore di questa mattina c’è una notizia non ancora ufficialmente confermata che ha fatto sobbalzare i tanti fan dei Radiohead. Quella del ritorno live del gruppo dopo sette anni di silenzio . Si parla con sempre più insistenza ma non ancora ufficialmente di quattro concerti a Bologna a novembre e di una serie di date sparse per l’Europa.

In attesa dell’ufficialità del tour c’è molto fermento tra gli appassionati della musica della band di Thom Yorke. I Radiohead sono forse la band meno legata a schemi di marketing e mosse promozionali. Tra un disco e l’altro corrono lunghi intervalli, le interviste ai membri del gruppo sono rarissime e tutti i musicisti della band hanno progetto solisti che riempiono i vuoti lasciati dal gruppo. Musicalmente parlando i Radiohead sono un unicum che non risponde a nessun genere: incidono quello che vogliono quando vogliono.

I Radiohead hanno da poco pubblicato Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009), Disponibile in digitale e pre-ordinabile in una tiratura unica, in uscita il 31 ottobre, l’album raccoglie esibizioni registrate a Londra, Amsterdam, Buenos Aires e Dublino tra il 2003 e il 2009.

Parlando del nuovo album dal vivo, Thom Yorke ha dichiarato: “Nel processo di riflessione su come costruire gli arrangiamenti per la produzione teatrale Shakespeare Hamlet/Hail To The Thief, ho chiesto di ascoltare alcune registrazioni live d’archivio dei brani. Sono rimasto scioccato dall’energia che c’era nel modo in cui suonavamo. A malapena ci riconoscevo, ed è stato ciò che mi ha aiutato a trovare una direzione. Abbiamo deciso di far mixare e pubblicare queste registrazioni dal vivo perché sarebbe stato folle tenerle solo per noi. È stato un processo molto catartico. Speriamo davvero che piacciano.”