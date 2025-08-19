I 15 migliori album internazionali del 2025 (finora)

Perché un album dal vivo al primo posto? Semplicemente perché i Radiohead dopo aver messo mano agli archivi delle loro registrazioni live hanno pubblicato un disco bellissimo, ripescando in versione concerto i brani di uno dei loro album meglio riusciti, Hail To The Thief. Il risultato è eccellente e sorprendente al tempo stesso. Tra i momenti più alti di queste Live Recordings, Sail To The Moon e A Wolf At The Door.

Al secondo posto, Steven Wilson, uno che degli standard musicali usa e getta di questo tempo se ne infischia altamente. E infatti torna in chiave visionaria e e progressive rock con due suite rispettivamente di 23 e 18 minuti.

A 80 e 77 anni i fratelli Mael, in arte gli Sparks estraggono dal cilindro un altro dei loro classici fondendo pop opera, glam rock ,synth pop e disco music. Unici e inimitabili. I Lost Album di Springsteen si rivelano tutt’altro che materiale di scarto. Bisogna ascoltarli e riascoltarli per coglierne in pieno il valore, ma ne vale la pena. Lady Gaga torna fare se stessa tra pop, dance e venature industrial: il suo miglior disco da molto tempo.

Alice Cooper rimette insieme la vecchia band dopo 50 anni e torna con un grande album rock and roll a tinte dark (splendide, in particolare, Black Mamba e What a Syd). Spettacolare anche il come back del genio del funk, Bootsy Collins, con un disco che ospita un altro gigante: George Clinton (Parliament e Funkadelic). Meritano la Top 10 l’abbinata Elton John Brandi Carlile, Neil Young e i Galactic con Irma Thomas, ovvero il meglio delle due istituzioni musicali di New Orleans. A chiudere la nostra classifica provvisoria dell’anno l’eterno Ringo Starr alle prese con la sua antica passione: il country.

1 Radiohead – Hail to the thief Live Recordings 2003/2009

2 Steven Wilson – The Overview

3 Sparks – Mad

4 Bruce Springsteen – Tracks II The lost albums

5 Lady Gaga – Mayhem

6 Alice Cooper – The Revenge of Alice Cooper

7 Bootsy Collins – Album of the year #1 Funkateer

8 Elton John and Brandi Carlile – Who believes in angels?

9 Neil Young and the Chrome Hearts – Talkin to the Trees

10 Galactic and Irma Thomas – Audience with the Queen

11 Perfume Genius – Glory

12 Bon Iver – Sable Fabl

13 FKA Twigs – Eusexua

14 Panda Bear – Sinister Gift

15 Ringo Starr – Look up!