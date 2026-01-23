“Radio Zeta Club”, il nuovo appuntamento di Radio Zeta la musica mixata dal vivo

A partire da sabato 24 e domenica 25 gennaio, Radio Zeta arricchisce la sua programmazione del con “Radio Zeta Club”, il nuovo format dedicato alla musica dance ed elettronica.

Ogni weekend, dalle 17:00 alle 18:00, gli ascoltatori potranno vivere un’ora di dj set in diretta, tra selezioni esclusive, ritmo ed energia club a cura di Alma (Alessia Manzoni). “Radio Zeta Club” nasce per accompagnare il pubblico del weekend, offrendo loro un programma capace di unire l’atmosfera club e l’intrattenimento radiofonico.

“Radio Zeta Club” è in onda tutti i weekend, dalle 17:00 alle 18:00, su Radio Zeta, in radio e radiovisione ai canali 266 del digitale terrestre e 735 di Sky e sempre in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.