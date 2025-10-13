lunedì 13 ottobre 2025

Queen da record: sono la band più trasmessa in Inghilterra negli ultimi 25 anni

Gianni Poglio
La band di Freddie Mercury domina la Top 10 dell’airplay che vede trionfare la old school del rock e del pop

Che sia radio o tv la musica è sempre la stessa, e cioè sono i Queen la band più trasmessa dalle radio e dai canali televisivi inglesi dall’inizio del millennio ad oggi. Tenuto conto che i Queen in formazione originale non esistono più dal giorno della morte di Freddie Mercury nel novembre del 1991, il dato è clamoroso. Anche perché dal 2000 in poi la musica, le tendenze di riferimento e le modalità d’ascolto di album e canzoni sono radicalmente cambiate.

Sta di fatto che dei nomi che oggi dominano la scena musicale mondiale, vedi Taylor Swift o i rapper di maggior successo come Eminem, Drake o Kendrick Lamar non c’è traccia nella Top 10. Nemmeno Lady Gaga è presente nella classifica basata sui dati forniti dalla PPL, l’organizzazione che gestisce i diritti musicali nel Regno Unito.

Dietro l’ennesimo record stabilito dai Queen c’è sicuramente l’effetto nostalgia messo in circolo dal trionfale biopic Bohemian Rhapsody. Il resto lo hanno fatto le canzoni: pochi gruppi al mondo hanno un catalogo di singoli di successo come quello della band di Freddie Mercury.

Entusiasta la reazione di Brian May, il chitarrista della band: “Una notizia incredibile! Considerando che i pezzi più importanti dei Queen risalgono al ventesimo secolo, è incredibile essere in cima a una classifica del ventunesimo secolo. Grazie mille a tutti i nostri fan”.

In ogni caso è interessante scorrere la Top 10 delle band e degli artisti più trasmessi in Inghilterra via radio e televisione. Mentre la rete e le piattaforme streaming sono di dominio degli artisti più giovani, i due mezzi classici premiano in maniera evidente la old school della musica.

  1. Queen
  2. David Bowie
  3. U2
  4. Oasis
  5. Fleetwood Mac
  6. Stereophonics
  7. Rolling Stones
  8. Police
  9. Killers
  10. Kings of Leon

