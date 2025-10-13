Queen da record: sono la band più trasmessa in Inghilterra negli ultimi 25 anni

Che sia radio o tv la musica è sempre la stessa, e cioè sono i Queen la band più trasmessa dalle radio e dai canali televisivi inglesi dall’inizio del millennio ad oggi. Tenuto conto che i Queen in formazione originale non esistono più dal giorno della morte di Freddie Mercury nel novembre del 1991, il dato è clamoroso. Anche perché dal 2000 in poi la musica, le tendenze di riferimento e le modalità d’ascolto di album e canzoni sono radicalmente cambiate.

Sta di fatto che dei nomi che oggi dominano la scena musicale mondiale, vedi Taylor Swift o i rapper di maggior successo come Eminem, Drake o Kendrick Lamar non c’è traccia nella Top 10. Nemmeno Lady Gaga è presente nella classifica basata sui dati forniti dalla PPL, l’organizzazione che gestisce i diritti musicali nel Regno Unito.

Dietro l’ennesimo record stabilito dai Queen c’è sicuramente l’effetto nostalgia messo in circolo dal trionfale biopic Bohemian Rhapsody. Il resto lo hanno fatto le canzoni: pochi gruppi al mondo hanno un catalogo di singoli di successo come quello della band di Freddie Mercury.

Entusiasta la reazione di Brian May, il chitarrista della band: “Una notizia incredibile! Considerando che i pezzi più importanti dei Queen risalgono al ventesimo secolo, è incredibile essere in cima a una classifica del ventunesimo secolo. Grazie mille a tutti i nostri fan”.

In ogni caso è interessante scorrere la Top 10 delle band e degli artisti più trasmessi in Inghilterra via radio e televisione. Mentre la rete e le piattaforme streaming sono di dominio degli artisti più giovani, i due mezzi classici premiano in maniera evidente la old school della musica.