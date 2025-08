Monsterland Halloween Festival 2025 festeggia 15 anni: primi nomi e palchi svelati per l’evento di Imola

Il Monsterland Halloween Festival è pronto a tornare venerdì 31 ottobre 2025 con un’edizione speciale che segna il 15° anniversario del più grande evento di Halloween d’Europa, firmato Unconventional Events. Per l’occasione, il festival si sposta in una nuova location iconica, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, trasformando l’intero circuito in una gigantesca città dell’intrattenimento pronta a far ballare decine di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.

I primi palchi e artisti confermati

Il tema di quest’anno sarà “The Psychedelic Circuit”, un omaggio al nuovo spazio che ospiterà il festival. Dodici saranno gli stage, distribuiti tra i box e i paddock del circuito, ciascuno trasformato in uno spazio indoor con scenografie immersive e generi musicali diversi. Oggi vengono annunciati i primi due palchi e la line-up iniziale:

Horror Ware House Stage : ospiterà il format Vida Loca , oltre alle performance di Emis Killa e Kid Yugi .

: ospiterà il format , oltre alle performance di e . The Witch Forest Stage: vedrà in console grandi nomi della scena internazionale come Marco Carola, Paco Osuna e Andrea Oliva B2B Nic Fanciulli.

E questa è solo l’anteprima: la line-up completa con 150 artisti nazionali e internazionali verrà svelata nei prossimi mesi. I biglietti sono già disponibili in edizione limitata sui canali ufficiali del festival e sul sito www.monsterlandfestival.it.

Un’esperienza unica tra musica, spettacolo e adrenalina

L’edizione 2025 promette di superare ogni aspettativa con 70.000 metri quadrati di area festival, 12 palchi tematici, un horror luna park, giostre e attrazioni in pieno mood Halloween. Per una notte, l’Autodromo di Imola si trasformerà in un universo parallelo dove musica, scenografie e spettacolo si fondono per un’esperienza immersiva senza eguali.

Dal debutto, Monsterland ha riunito oltre 300.000 persone provenienti da più di 50 nazioni, con un record di 40.000 presenze nel 2024, e ha ospitato sul palco artisti di calibro mondiale come Nina Kraviz, Salmo, Sfera Ebbasta, Guè, Gigi D’Agostino e Amelie Lens. L’appuntamento 2025 segna così un nuovo traguardo, consolidando Monsterland come il festival in maschera più grande e atteso d’Europa.