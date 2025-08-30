Mistero, stile e potere: il nuovo capitolo delle IVE porta il K-pop in una nuova era

Le sei regine del K-pop tornano con IVE SECRET, un EP che mescola mistero e fascino globale. In esclusiva su Panorama, si raccontano senza filtri

Nel lessico del K-pop, “ritorno” non è mai un concetto banale: è un’arte fatta di attesa, costruzione di aspettative e un’entrata in scena che deve saper ridefinire l’immaginario di un gruppo senza tradirne l’identità. E con IVE SECRET, quarto EP della loro carriera, le IVE firmano un rientro che è molto più di un comeback: è un manifesto di crescita artistica.

ANYUJIN, GAEUL, REI, JANGWONYOUNG, LIZ e LEESEO accompagnano l’ascoltatore in un universo visivo e sonoro dove l’eleganza incontra la malizia, e dove la loro cifra stilistica – fiducia assoluta in sé stesse, estetica impeccabile e melodie ad alto tasso di riconoscibilità – trova nuove sfumature di mistero. La dualità di personaggi e atmosfere, espressa tanto nella musica quanto nelle immagini, svela lati inediti del gruppo, che sembra ormai pronto a dettare regole proprie nel panorama globale.

Dal debutto nel 2021 con ELEVEN, capace di scalare le classifiche Billboard e di conquistare premi come Song of the Year e Rookie of the Year, la loro traiettoria è stata un crescendo inarrestabile: LOVE DIVE, After LIKE, Kitsch, I AM, fino alle collaborazioni con SAWEETIE e David Guetta, passando per festival internazionali come Lollapalooza e KCON. Non solo un gruppo K-pop, ma un fenomeno pop planetario che Forbes ha incluso nella lista “30 Under 30” e che Billboard definisce “una forza innegabile della nuova generazione del K-pop”.

Con IVE SECRET, le sei artiste alzano ancora l’asticella: sei tracce – da XOXZ a Midnight Kiss – che esplorano emozioni complesse, tra dichiarazioni audaci e delicate confessioni. È la dimostrazione che la loro evoluzione non è un effetto collaterale del successo, ma una scelta consapevole, studiata per parlare a un pubblico globale sempre più esigente.

Panorama ha parlato in esclusiva con loro.

Partiamo in modo semplice — ma non troppo. Potete presentarvi e dirci con quale “vibe” affrontate il vostro percorso come IVE ora?

ANYUJIN: Sono ANYUJIN! Direi che la mia “vibe” è traducibile con energia. Che siamo sul palco o semplicemente insieme, porto sempre quello spirito vivace e positivo.

GAEUL: Sono GAEUL. Direi fascino: cerco di portare eleganza e sicurezza in tutto ciò che facciamo.

REI: Sono REI! Unicità è ciò che mi definisce. Amo esprimere il mio stile e la mia personalità in un modo che si distingua nel gruppo.

JANGWONYOUNG: Sono JANGWONYOUNG. Direi lusso: voglio dare un tocco glamour e raffinato all’immagine delle IVE.

LIZ: Sono LIZ! Sognante è la parola che mi descrive meglio. Mi dicono spesso che la mia voce ha una qualità morbida e onirica.

LEESEO: Sono LEESEO. Scelgo principessa perché sono la più giovane e mi piace pensare di portare un’energia giocosa e affascinante al gruppo!

IVE SECRET sembra una svolta voluta: più misteriosa, più stratificata. Qual è stata la prima scintilla che ha acceso questo concept?

ANYUJIN: Con ogni album vogliamo esplorare qualcosa di nuovo, e questa volta tutto è iniziato con una semplice domanda: “E se mostrassimo il nostro lato nascosto, interiore?” Da lì è nato il cuore di IVE SECRET. Siamo in continua evoluzione, speriamo siate curiose di vedere dove arriveremo!

“XOXZ” è ipnotica e coinvolgente. Quando la stavate registrando, qual era l’immagine o la sensazione che vi tenevate in mente?

JANGWONYOUNG: Ho immaginato una fantasia da sogno, come trovarsi dentro un bellissimo sogno surreale. Questo ha guidato il mio approccio al brano.

“Wild Bird” ha un senso cinematografico di volo e libertà. Avete tratto ispirazione da un momento particolare della vostra vita per cantarla?

LEESEO: Ho immaginato me stessa come un piccolo uccello che vola libero nel cielo. Questa immagine mi ha aiutato a trasmettere la sensazione di libertà per tutta la registrazione.

“Dear, My Feelings” è cruda e quasi confessionale. Registrarla è stato come aprire il vostro diario davanti a milioni di persone?

REI: Assolutamente sì. È stato come aprire il mio cuore. Ho cercato di esprimere emozioni oneste e personali, come scrivere una pagina di diario e mostrarla a tutto il mondo.

“GOTCHA (Baddest Eros)” è audace senza scuse. Come avete fatto a entrare in quel lato più oscuro e pericoloso senza perdere l’eleganza che è pura IVE?

ANYUJIN: Abbiamo prestato molta attenzione a come le nostre voci si adattassero al basso potente e all’atmosfera del brano. Ci ha spinte a provare un tono più profondo e controllato, qualcosa di un po’ diverso per noi. Siamo fiere di mostrare che IVE può essere audace e grintosa, restando comunque elegante.

“Beats” è puro ritmo. Qual è stato l’elemento più inaspettato che avete aggiunto per farla spiccare?

GAEUL: È un brano così frizzante che ho davvero esagerato con un tono e un’interpretazione più carina e giocosa per seguire quell’energia. È stata una sfida divertente!

“Midnight Kiss” sembra i titoli di coda dopo un film perfetto. Perché l’avete scelta per chiudere l’EP?

LIZ: È proprio l’effetto che volevamo ottenere. “Midnight Kiss” ha una qualità sognante e cinematografica che resta nella mente, come l’ultima scena di un film bellissimo. Ci è sembrato il modo perfetto per chiudere IVE SECRET.

Visto che si chiama IVE SECRET, devo chiedere: qual è un segreto su di voi che i fan non indovinerebbero mai, ma che amerebbero sapere?

REI: Nel video musicale indossavo in realtà una parrucca corta! Era la prima volta che provavo i capelli corti dal debutto, quindi alcuni fan potrebbero non avermi riconosciuta subito.

IVE ha un’energia riconoscibile all’istante nel K-pop e oltre. Qual è una cosa che credete di portare sul palco globale che nessun altro può dare?

JANGWONYOUNG: Penso sia la nostra chimica unica. Ognuna di noi porta qualcosa di diverso e insieme creiamo una sinergia che è difficile trovare altrove.

Le collaborazioni con Saweetie e David Guetta hanno dimostrato che potete muovervi in qualsiasi soundscape. Come integrate le influenze pop globali nella vostra musica senza perdere il DNA K-pop?

ANYUJIN: Ascolto tutti i tipi di musica per restare ispirata. Restiamo sempre fedeli al cuore del K-pop, ma siamo aperte a sperimentare suoni e stili globali: è così che continuiamo a crescere.

I visual di IVE SECRET sembrano più ricchi e simbolici che mai. Quanto contribuireste ciascuna di voi alla narrazione di IVE?

LIZ: In questo album ho anche contribuito a scrivere i testi e mi sono assicurata che fossero in linea con il concept di IVE SECRET. È stato bellissimo dare un contributo creativo alla storia che stiamo raccontando.

Da ELEVEN a oggi, la vostra definizione di fiducia in voi stesse si è chiaramente evoluta. Come la portate oggi sul palco?

LEESEO: Credo che ora la mia sicurezza emerga in modo più naturale sul palco, soprattutto nel modo in cui mi connetto con le fan attraverso la performance.

Se IVE SECRET potesse lasciare un messaggio duraturo nel cuore delle vostre fan, quale sarebbe?

GAEUL: Spero che le nostre fan si innamorino ancora di più di noi grazie a questo concept, scoprendo lati più profondi e nascosti di chi siamo.

Siete spesso definite “trendsetter” nella moda e nella musica. C’è una scelta visiva o di stile in questa era a cui avete tenuto particolarmente?

REI: Provo tutti gli outfit e do molti feedback. Amo sperimentare con nuovi stili, soprattutto con capelli e trucco: è uno dei miei modi preferiti per mostrare lati diversi di me.

Molte delle vostre canzoni esplorano estremi emotivi. C’è un verso di IVE SECRET che vi resta particolarmente impresso?

JANGWONYOUNG: “Red light, stop signs, do you trust me?” — in realtà l’ho scritto io. Amo il modo in cui riesce a essere audace e onirico allo stesso tempo.

Dietro le quinte di IVE SECRET, qual è stato il momento più divertente o inaspettato che nessuno crederebbe senza averlo visto?

JANGWONYOUNG: Mentre giravamo il video musicale all’aperto c’erano tantissimi insetti! Ma invece di spaventarci, abbiamo riso tutte insieme e abbiamo trasformato la cosa in uno dei ricordi più divertenti.

E infine, per tutte e sei — se doveste descrivervi in una sola parola, quale sarebbe?

ANYUJIN: Soddisfacente

GAEUL: Felice

REI: Carina

JANGWONYOUNG: Eccitante

LIZ: XOXZ

LEESEO: Fantastica