Lucio Dalla torna con “Sono Lucio”, la raccolta che attraversa la sua carriera

“Sono Lucio” è la nuova antologia dedicata a Lucio Dalla, un progetto che mette insieme musica, fotografia e materiali legati alla storia artistica del cantautore bolognese. La raccolta nasce dalla collaborazione tra Fondazione Lucio Dalla, Pressing Line e Sony Music e propone una selezione di brani provenienti da periodi diversi della sua carriera.

Uno degli elementi centrali del progetto è il lavoro sull’immagine. Per la copertina è stata scelta una fotografia di Luigi Ghirri, mentre il titolo dell’antologia riproduce la calligrafia di Lucio Dalla. All’interno sono presenti anche altre immagini del fotografo emiliano, selezionate in collaborazione con la Fondazione Luigi Ghirri.

Il rapporto tra Dalla e Ghirri non fu soltanto professionale. I due condivisero un percorso artistico e personale che negli anni diede origine a diverse collaborazioni legate al rapporto tra fotografia e musica. Per questa antologia la selezione delle immagini si concentra anche sul tema del mare, ricorrente nell’immaginario di Dalla e nella sua produzione.

«È una storia d’amicizia che continua», ha spiegato Adele Ghirri, presidente della Fondazione Luigi Ghirri, ricordando il rapporto tra i due artisti e il lavoro svolto per individuare fotografie in grado di raccontare la figura di Dalla.

L’uscita della raccolta è accompagnata anche da un nuovo video di “Anna e Marco”, diretto da Marco Pellegrino, già regista nel 2019 del videoclip di “L’anno che verrà”. Il nuovo lavoro costruisce intorno al brano un immaginario contemporaneo, mantenendo al centro la storia raccontata dalla canzone.

Dal punto di vista sonoro, i brani sono stati rimasterizzati direttamente dai nastri analogici originali a 192 kHz / 24 bit nell’ambito del progetto Archivio del Suono.

L’antologia è disponibile in più formati, con tracklist leggermente differenti. Il vinile tiene conto dei limiti di durata del supporto, mentre il doppio CD consente di includere un numero maggiore di tracce. La versione digitale comprende 40 brani.

Tra le canzoni presenti nella raccolta figurano “Caruso”, “Anna e Marco”, “Futura”, “Cara” e “Attenti al lupo”, insieme ad altri titoli scelti per attraversare le diverse fasi della produzione di Dalla.

L’edizione limitata in doppio LP numerato colorato “Azzurro Mare” ha esaurito le copie disponibili pochi giorni dopo l’annuncio. Restano invece disponibili il doppio LP nero da 180 grammi, il doppio CD e l’edizione digitale.

Con “Sono Lucio”, il catalogo di Dalla torna così al centro di una nuova operazione editoriale che affianca alla musica il lavoro fotografico di Ghirri e propone una lettura trasversale di uno dei repertori più riconoscibili della canzone italiana.