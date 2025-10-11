Liberami dal nulla: quando Springsteen silenziò la chitarra elettrica

Mette a fuoco la vita di Bruce Springsteen all’inizio degli anni Ottanta, Liberami dal nulla, il biopic diretto da Scott Cooper con Jeremy Allen White nei panni del Boss. la depressione, l’isolamento dopo il trionfale tour di The River, il difficilissimo rapporto con il padre che non sopporta sentirlo suonare la chitarra (Stephen Graham) e l’amicizia con il manager Jon Landau (Jeremy Strong)

Liberami dal nulla mostra l’altro Bruce, quello spaventato dalla fama e dal successo su scala mondiale che sceglie di tenere nel cassetto l’album che qualche anno dopo lo trasformerà in una superstar, ovvero Born in the U.S.A.. Sul grande schermo, come dicevamo, c’è l’uomo che per sfuggire alle pressioni della popolarità fa qualcosa di assolutamente inedito: si chiude in una stanza nel suo New Jersey e scrive canzoni registrandole artigianalmente su un registratore a quattro piste. Niente scariche di adrenalina rock, solo suoni acustici e una voce splendida per raccontare storie americane che diventano la sua.

Un disco invendibile secondi i responsabili dell’etichetta discografica di allora. E invece Nebraska debutterà al terzo postio nella classifica di Billboard, spianando la strada alle vendite milionarie di Born in The U.S.A. Nessuna intervista, nessun lancio promozionale, nessun singolo apripista: è la storia di un potenziale suicidio commerciale trasformatosi in trionfo per la forza delle canzoni e delle storie raccontate nei testi.

Il merito di questo biopic, che poi è lo stesso di A complete unknown, dove al centro c’era l’inizio della carriera di Bob Dylan, è quello di non avere la pretesa di raccontare Springsteen dalla a alla z, ma di concentrarsi su un singolo, breve periodo della sua storia, raccontato e sviscerato nei dettagli, per mostrare l’uomo nelle sue debolezza e fragilità che colpiscono duro anche quando le folle degli stadi e delle arene lo accolgono come un eroe.

