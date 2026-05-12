L’Eurovision parla italiano: da Sal Da Vinci a Senhit e non solo

All’Eurovision Song Contest 2026 il tricolore non parlerà soltanto attraverso la performance dell’Italia. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, infatti, saranno tanti gli artisti legati a vario titolo al nostro Paese.

A guidare ufficialmente la delegazione italiana sarà naturalmente Sal Da Vinci, in gara questa sera con “Per sempre sì”, il brano vincitore del Festival di Sanremo. Nato a New York durante una tournée del padre Mario Da Vinci e cresciuto artisticamente tra teatro, musica e tradizione napoletana, l’artista arriva a Vienna con l’obiettivo di regalare all’Italia il nono piazzamento consecutivo nella Top 10 eurovisiva.



Tra le presenze più attese c’è sicuramente Senhit, in gara per San Marino con “Superstar”. Nata e cresciuta a Bologna da famiglia eritrea, l’artista è ormai una veterana eurovisiva grazie alle partecipazioni del 2011 e del 2021. Dopo il successo ottenuto al San Marino Song Contest, torna ora sul palco dell’Eurovision con una performance che promette spettacolo anche grazie alla collaborazione con Boy George.

Anche la Svizzera porterà a Vienna una storia fortemente intrecciata con l’Italia grazie a Veronica Fusaro. Nata a Thun, ha origini calabresi da parte del padre, originario di Acri, e ha più volte raccontato il profondo legame con il Sud Italia. Il suo brano “Alice”, tra i più intensi di questa edizione, affronta il tema della violenza psicologica e fisica sulle donne.

Dalla Germania arriverà invece Sarah Engels, artista con origini siciliane da parte materna. In diverse interviste ha spiegato quanto la cultura italiana abbia segnato il suo percorso personale e musicale.

Il legame con l’Italia passa anche dall’Ucraina. Lelèka ha collaborato recentemente con Stefano Lentini, autore delle musiche della serie Mare fuori. Dalla collaborazione è nato l’extended play “Anima Mundi”, registrato tra Berlino e Roma e utilizzato anche nella colonna sonora della nuova stagione della fiction Rai.

Anche Malta strizza l’occhio all’Italia. Aidan porta infatti in gara “Bella”, brano costruito attorno alla celebre parola italiana, trasformata nel fulcro melodico della canzone.