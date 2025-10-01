Le 30 canzoni internazionali più belle dal 2000 al 2025

Dall’inizio del nuovo millennio la scena musicale è cambiata radicalmente, così come la fruizione dei dischi e delle canzoni: il file sharing illegale sharing prima, le piattaforme di streaming in versione free o a pagamento, poi, hanno trasformato le regole del mercato musicale e anche il modo stesso in cui gli artisti pensano la loro musica.

Gli album come contenitori di canzoni legate a un concept sono man mano diventato obsoleti almeno per il pubblico più giovane ed è iniziata l’era dei singoli brani: è la canzone che attrae il pubblico, meglio una sequenza di canzoni pubblicate anche in tempi ravvicinati per tenere alta l’attenzione della fan base sui social.

Insomma, un meccanismo che certo non ha favorito la qualità generale della musica e che ha messo in circolo milioni e milioni di pezzo insignificanti e inutili, pubblicati solo per fare numero. Per non parlare poi negli ultimi tempi dei brani dietro cui non c’è proprio nessuno se non l’intelligenza artificiale

Detto questo, gli ultimi 25 anni ci hanno regalato anche canzoni destinate a rimanere per sempre, scritte e arrangiate da artisti superlativi, vecchi e nuovi e di ogni estrazione musicale, che sanno fare il loro mestiere e soprattutto sanno ancora come emozionare. Dal catalogo internazionale ne abbiamo selezionate 30 senza confini di genere, che secondo noi rappresentano la colonna sonora del primo quarto di secolo.

30) The Strokes – Someday

29) Esperanza Spalding – I Know You Know

28) Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

27) Ed Sheeran – Shape of you

26) Gregory Porter – Liquid soirit

25) D’Angelo – Untitled (How Does It Feel)

24) Roger Waters – Picture this

23) Lorde – Royals

22) Billie Eilish – What I was made for

21) Dua LIpa – Dance the night

20) David Gilmour – In any tongue

19) Silk Sonic – Leave the door open

18) Robert Plant – Darkness darkness

17) White Stripes – Seven nation army

16) Muse – Starlight

15) Miley Cyrus – Flowers

14) Eminem – Lose yourself

13) Adele – Rolling in the deep

12) Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

11) Foo Fighters – Best of you

10 ) Linkin Park – In the End

9) Beyoncé – Halo

8) Lady Gaga – Bruno Mars – Die with a smile

7) Green Day – Boulevards of broken dreams

6) Pharrell Williams – Happy

5) Mark Ronson (feat. Bruno Mars) – Uptown funk

4) Gnarls Barkley – Crazy

3) The Killers – Somebody told me

2) Daft Punk – Get Lucky

1) Amy Winehouse – Back to black