KAROL G e Bruno Mars: due mondi pop nella stessa canzone

Da oggi è disponibile il videoclip ufficiale del singolo che vede insieme la star colombiana e l’artista statunitense

KAROL G e Bruno Mars portano sullo schermo la loro collaborazione: da oggi è infatti disponibile il videoclip ufficiale del singolo Still, nato dall’incontro tra due artisti che negli ultimi anni hanno consolidato una presenza sempre più forte nelle classifiche internazionali.

Il video accompagna un brano che, per KAROL G, assume un significato particolare anche sul piano linguistico e artistico. La cantante colombiana ha infatti raccontato in una recente intervista a Rolling Stone di aver pensato da tempo alla possibilità di lavorare in inglese, senza però voler trasformare questa scelta in un passaggio obbligato della propria carriera.

Secondo quanto spiegato dall’artista, è stata la canzone stessa a creare le condizioni per affrontare questa nuova dimensione. Più che un cambio di direzione, il brano rappresenta quindi un’estensione naturale del suo percorso e un modo per stabilire un rapporto più diretto con quella parte del pubblico che ha l’inglese come lingua madre, mantenendo al centro la propria identità musicale.

L’uscita del videoclip arriva inoltre in una fase di forte esposizione internazionale per entrambi gli artisti. Bruno Mars è attualmente impegnato con “The Romantic Tour”, tournée che comprende oltre 115 concerti negli stadi di tutto il mondo e che ha registrato numerosi sold out. Il tour accompagna il suo quarto album solista, The Romantic, entrato direttamente al primo posto della Billboard 200.

Anche per KAROL G il nuovo video si inserisce in un periodo particolarmente significativo sul fronte delle classifiche. La cantante arriva infatti dal successo di “BbY WOW”, realizzato insieme a Judeline e Rusowsky, che ha recentemente conquistato il primo posto della Hot Latin Songs di Billboard.

Con questo risultato, KAROL G ha raggiunto per l’undicesima volta la vetta della classifica, confermando la continuità di un percorso che negli ultimi anni l’ha portata a superare progressivamente i confini del mercato latino.