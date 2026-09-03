SkinCeuticals porta la skincare nel mondo della Formula 1

In occasione del Gran Premio d’Italia, la partnership tra SkinCeuticals e Scuderia Ferrari HP prende forma nel centro di Milano con un pop-up dedicato alla scienza della pelle, aperto gratuitamente dal 3 al 6 settembre.

Velocità, precisione, ricerca, performance. Il linguaggio della Formula 1 non sembra poi così distante da quello della skincare più avanzata. È proprio attorno a questi valori che nasce la collaborazione pluriennale tra le due realtà, annunciata lo scorso giugno e destinata a portare, per la prima volta, il marchio cosmetico all’interno di uno degli universi sportivi più seguiti al mondo.

SkinCeuticals diventa così il primo Official Skincare Partner nella storia della Scuderia Ferrari HP. Un incontro che avvicina due realtà apparentemente lontane, accomunate però dalla stessa attenzione per l’innovazione, dalla ricerca di risultati misurabili e da un’idea di eccellenza costruita attraverso la scienza. Da una parte l’ingegneria applicata alle monoposto, dall’altra lo studio di formule cosmetiche sviluppate per prevenire e correggere i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo.

Quando la skincare incontra la performance

La partnership accompagnerà la stagione di Formula 1 attraverso una campagna globale, esperienze hospitality e attivazioni organizzate in occasione di alcuni Gran Premi. L’obiettivo non è soltanto associare due nomi particolarmente riconoscibili, ma raccontare la bellezza attraverso un concetto sempre più centrale: quello della performance.

«Questa partnership rappresenta un momento importante per SkinCeuticals, mentre portiamo il brand all’interno di nuovi spazi culturali capaci di riflettere i valori che abbiamo sempre sostenuto: ottimizzazione medica, innovazione all’avanguardia e bellezza dell’alta performance», ha spiegato Julien Chardon, Global Brand President di SkinCeuticals, al momento dell’annuncio. L’accordo si inserisce inoltre in una progressiva apertura della Formula 1 alla moda, al beauty e al lifestyle, settori che oggi contribuiscono a costruire l’immaginario dei Gran Premi ben oltre i confini del circuito.

Il pop-up Race Day Ready arriva a Milano

La prima espressione italiana della collaborazione coincide con uno degli appuntamenti più attesi del calendario automobilistico. In occasione del Gran Premio di Monza, SkinCeuticals apre infatti nel cuore di Milano uno spazio temporaneo pensato per prepararsi al weekend di gara attraverso un percorso dedicato alla conoscenza della propria pelle.

Dal 3 al 6 settembre, Palazzo Giureconsulti in Piazza dei Mercanti ospita l’esperienza “Race Day Ready”. Il pop-up traduce i temi della partnership in una dimensione accessibile e interattiva, tra consulenze individuali, approfondimenti sui prodotti, giochi, installazioni e un’area dedicata alla creazione di contenuti.

Al centro del percorso si trova l’analisi personalizzata della pelle realizzata con Skin Scope, lo strumento che utilizza differenti modalità di illuminazione per rendere più visibili alcune caratteristiche cutanee, comprese quelle difficili da osservare a occhio nudo. Guidati da uno specialista, i visitatori potranno così comprendere meglio le esigenze del proprio viso e ricevere indicazioni sui prodotti SkinCeuticals più adatti.