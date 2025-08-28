Jake La Furia: “Basta rap, non voglio diventare una macchietta”

C’è un’età per tutto: è questo il concetto che Jake La Furia esprime nell’intervista a Repubblica in cui dichiara di non voler più fare rap per non diventare, a 50 anni, una macchietta con la collana al collo. Componente dei Club Dogo, una delle band che hanno fatto la storia del rap e che nel giugno del 2024, a coronamento di una carriera trionfale, ha riempito San Siro fino al sold out, Jake La Furia è oggi uno dei quattro giudici di X Factor.

Sempre nella stessa intervista afferma che gli piacerebbe fare canzoni country, un genere “che piace perché parla alla gente”. Ma al di là delle sue dichiarazioni il tema non è certo nuovo. Soprattutto in un contesto musicale come quello presente in cui sono decine e decine le rockstar e popstar che hanno abbondantemente, superato i settant’anni e che continuano a suonare negli stadi e a incidere dischi come se nulla fosse.

“Spero di morire prima di diventare vecchio” cantavano gli Who sessant’anni fa in My Generation, ma un mese fa li abbiamo visti suonare a Milano nella nuova arena concerti a due passi da l’Idroscalo, davanti a migliaia di persone. Roger Daltrey e Pete Townshend, due ottantenni, accompagnati da una superband che hanno sciorinato in oltre due ore tutto il repertorio degli Who. faticando molto, ma mettendocela tutta. Per non parlare poi dei Rolling Stones di cui è previsto un nuovo ennesimo tour nel 2026 o di Bruce Springsteen che a 75 anni quando sale sul palco non ci resta meno di tre ore.

In realtà non si può fare un discorso generale, perché molto dipende dal genere musicale che un artista suona. le superstar del rock e del pop più attempate possono comunque contare su un pubblico di adulti e quasi loro coetanei a cui si aggiunge una fetta di ragazzi delle nuove generazioni. Diverso è il discorso per il rap, il genere del momento, il più ascoltato dai giovanissimi, accompagnato da una mimica e da una presenza sul palco che mal si adattano a un cinquanta/sessantenne. Forse anche per questo La Furia ha dichiarato nell’intervista a Repubblica: “Si può rimanere nello spettacolo facendo altro”.