ILLIT, crescere significa anche cambiare idea sull’amore: il nuovo capitolo si chiama BREAK EVEN

Un amore a senso unico, un’indagine sentimentale e Song Kang come guest star del videoclip. Al Blue Square di Seoul, le ILLIT presentano il loro quinto mini album e mostrano una nuova sfaccettatura della propria identità. Per BELIFT LAB, la sfida è far crescere uno dei progetti più riconoscibili della nuova generazione K-pop senza renderlo prigioniero della formula che lo ha portato al successo.

Un tè freddo regalato, messaggi scambiati fino a notte fonda, attenzioni che sembrano qualcosa di più di una semplice gentilezza. Le ILLIT hanno raccolto gli indizi, emesso il verdetto e adesso sono pronte a procedere all’arresto. Il reato? Aver fatto credere a una ragazza che ci fosse un interesse romantico senza avere alcuna intenzione di trasformarlo in qualcosa di concreto. Con You’re Under Arrest, title track del loro quinto mini album BREAK EVEN, le ragazze della BELIFT LAB trasformano una delle situazioni più frustranti delle relazioni contemporanee in un piccolo poliziesco pop, tra fischietti, inseguimenti e una buona dose di autoironia.

Al Blue Square di Seoul, dove presentano il nuovo lavoro alla stampa, Yunah, Minju, Wonhee e Iroha salgono sul palco senza Moka, ancora impegnata nel proprio percorso di recupero. Sono passati poco più di due anni dal debutto con Magnetic, eppure la distanza tra quelle cinque ragazze che cantavano l’attrazione irresistibile per qualcuno e le quattro che oggi minacciano scherzosamente di arrestarlo è molto più grande di quanto suggerisca il calendario.

Le ILLIT hanno qualcosa che molti gruppi impiegano anni a trovare: una riconoscibilità musicale che sopravvive ai cambiamenti di immagine. C’è sempre qualcosa di leggermente assurdo, irresistibilmente orecchiabile e profondamente contemporaneo nella loro musica, una combinazione che permette loro di muoversi tra estetiche e sonorità differenti senza perdere quel carattere che le aveva rese immediatamente identificabili al debutto. Ascoltandole parlare del futuro e osservandole esibirsi sul palco di Seoul, la sensazione è che il loro potenziale sia ancora largamente inesplorato e che Magnetic, per quanto straordinaria, abbia raccontato soltanto una parte di quello che potrebbero diventare.

Quando nel marzo 2024 debuttano con SUPER REAL ME, le ILLIT entrano nell’industria musicale con una canzone destinata a modificare immediatamente le aspettative nei loro confronti. Magnetic raggiunge la posizione numero 91 della Billboard Hot 100 americana appena tre settimane dopo il debutto, diventando il primo brano d’esordio di un artista K-pop a entrare nella classifica. Un risultato eccezionale per un gruppo nato attraverso il survival show R U Next?, ma soprattutto un’affermazione che avrebbe potuto condizionare ogni scelta musicale successiva.

Dietro il successo di Magnetic c’era una formula piuttosto sofisticata, nonostante l’apparente semplicità del risultato. La produzione, che intrecciava influenze pluggnb e house, aveva una leggerezza quasi ipnotica, mentre l’immaginario visivo giocava con una dimensione adolescenziale leggermente straniante, lontana tanto dalla sicurezza ostentata del girl crush quanto dalla rappresentazione più convenzionale dell’innocenza. Le ILLIT sembravano abitare uno spazio tutto loro, nel quale le emozioni erano enormi anche quando nascevano da dettagli minuscoli e dove un gesto maldestro, un’espressione buffa o un movimento apparentemente casuale potevano diventare elementi distintivi di un’intera performance.

BELIFT LAB aveva trovato un’identità particolarmente efficace, riconoscibile attraverso la musica, lo styling e una costruzione coreografica nella quale l’imprevedibilità sembrava avere un ruolo importante quanto la precisione. Una formula che, come spesso accade nel sistema K-pop, rischiava però di trasformarsi rapidamente in un’aspettativa difficile da soddisfare senza ripetersi.

Da allora le ILLIT hanno pubblicato cinque mini album in poco più di due anni, sviluppando un repertorio che ha progressivamente ampliato le possibilità del gruppo. Se Cherish (My Love) e Tick-Tack avevano consolidato alcuni elementi del loro immaginario iniziale, le pubblicazioni successive hanno introdotto sonorità ed estetiche differenti, fino a MAMIHLAPINATAPAI, il quarto mini album uscito nell’aprile 2026 e arrivato alla posizione numero 26 della Billboard 200 americana, il miglior piazzamento del gruppo nella classifica degli album.

Anche It’s Me, la title track di quel progetto, ha dimostrato una capacità di permanenza nelle classifiche che rende ormai riduttivo considerare le ILLIT soltanto attraverso il fenomeno del debutto. Ed è significativo che, durante lo showcase, Wonhee faccia riferimento proprio al successo di It’s Me per spiegare la responsabilità con cui il gruppo ha affrontato la preparazione del nuovo lavoro.

«Volevamo mostrare una versione ancora migliore di noi stesse. Ho preparato questo album con così tanta convinzione e fiducia da poter dire che è il mio preferito», racconta, mentre Minju affronta più direttamente il peso delle aspettative create da Magnetic.

«Abbiamo ricevuto tantissimo amore e naturalmente abbiamo sentito anche la pressione di dover fare ancora meglio. Ma quella pressione è diventata uno stimolo positivo. Abbiamo lavorato duramente, ci siamo confrontate molto tra noi e abbiamo cercato di mostrare quanto siamo cresciute».

Iroha preferisce parlare dell’entusiasmo di presentare nuova musica, spiegando che l’esperienza accumulata durante le promozioni e i concerti le ha permesso di acquisire maggiore sicurezza, soprattutto nella performance e nella capacità espressiva. Il confronto con il passato, almeno nelle loro risposte, sembra aver lasciato progressivamente spazio alla curiosità per quello che potrebbe arrivare dopo.

Con BREAK EVEN, pubblicato il 26 ottobre, quella curiosità assume una forma particolarmente interessante, perché interviene su uno degli elementi che più avevano contribuito a definire l’identità narrativa delle ILLIT: il loro modo di raccontare l’amore.

Il punto di pareggio dell’amore

Il titolo prende in prestito un’espressione dal linguaggio economico, break-even point, il momento in cui ricavi e costi si equivalgono. Trasportato nel territorio delle relazioni sentimentali, diventa una riflessione su quanto tempo, quante attenzioni e quanta energia si sia disposti a investire in qualcuno che continua a mantenere un atteggiamento ambiguo, alimentando aspettative senza assumersi la responsabilità di ciò che lascia intendere.

«Il titolo indica una situazione nella quale non ci sono né perdite né guadagni», spiega Yunah durante la presentazione. «La storia delle relazioni, che è sempre stata centrale nei nostri album, arriva a un punto di svolta. Di fronte a qualcuno che continua a comportarsi in modo ambiguo, decidiamo di non investire più il nostro cuore e il nostro tempo in una relazione che non ci restituisce quanto abbiamo dato».

Per un gruppo che ha costruito buona parte della propria identità musicale sull’entusiasmo delle prime infatuazioni, la scelta di raccontare il momento in cui si smette di inseguire qualcuno rappresenta un cambiamento significativo, soprattutto perché introduce una consapevolezza nuova senza sacrificare quella particolare leggerezza che accompagna le ILLIT fin dagli esordi.

La trasformazione è evidente anche nei contenuti che hanno preceduto il comeback, tra oggetti distrutti, espressioni esasperate e una rabbia che sembra quasi divertirsi della propria teatralità. Minju racconta che molti hanno cominciato a parlare di una versione dark del gruppo, trovando particolarmente interessante la possibilità di rappresentare emozioni che fino a quel momento erano rimaste ai margini del loro immaginario.

«In questo album esprimiamo i nostri sentimenti in maniera molto più diretta. Ci rendiamo conto che quello che credevamo fosse un sentimento reciproco era soltanto un’infatuazione a senso unico, diventiamo fredde e poi arrivano il fastidio e la rabbia».

Durante le riprese dei concept film, racconta ancora Minju, interpretare l’irritazione si è rivelato meno semplice del previsto, soprattutto per chi è abituato a utilizzare il sorriso e la vivacità come elementi centrali della propria presenza scenica. Con il passare del tempo, però, quella recitazione è diventata sempre più divertente e persino liberatoria, permettendole di esplorare un’espressività che difficilmente avrebbe trovato spazio nelle prime pubblicazioni del gruppo.

Il risultato emerge con particolare chiarezza in You’re Under Arrest, una title track electro-pop che concentra buona parte della propria forza su un fischio insistente, accompagnato da sintetizzatori incisivi, effetti vocali e una struttura ritmica costruita per mantenere costantemente alta l’attenzione.

Il fischio è una scelta musicale quasi sfacciata, perché insiste su un elemento sonoro immediatamente identificabile e lo ripropone lungo tutta la canzone, trasformandolo in qualcosa che continua a tornare in mente anche dopo la fine dell’ascolto. Yunah sottolinea proprio questa caratteristica, spiegando che l’elemento distintivo del brano non è confinato a un singolo ritornello, ma accompagna praticamente l’intera produzione.

La capacità di costruire hook di questo tipo appartiene da tempo al vocabolario del K-pop, ma nelle ILLIT assume una forma particolarmente riconoscibile. Il loro repertorio ha spesso giocato con suoni leggermente eccentrici, melodie che sembrano interrompersi o cambiare direzione nei momenti meno prevedibili e una componente quasi infantile che convive con produzioni estremamente controllate. You’re Under Arrest porta questa inclinazione verso una dimensione più aggressiva, senza rinunciare a quella stranezza che impedisce al gruppo di risultare del tutto convenzionale.

Il rischio, naturalmente, è che una ricerca tanto insistita dell’orecchiabilità finisca per mettere in secondo piano il resto della composizione. È il limite con il quale deve confrontarsi una parte consistente del pop contemporaneo, sempre più condizionato dalla capacità di attirare l’attenzione nei primi secondi di ascolto. Nel caso delle ILLIT, però, il motivo del fischietto ha una funzione che supera quella del semplice espediente musicale, diventando parte della storia raccontata dal brano e della sua traduzione visiva.

Il titolo coreano, 체포하겠어, significa «Ti arresterò», mentre il presunto colpevole viene accusato di quella che Wonhee definisce «gentilezza abituale», 습관성 친절, un’espressione particolarmente efficace per descrivere qualcuno che continua a mostrare attenzioni sufficientemente ambigue da alimentare un’illusione sentimentale.

Durante la conferenza, Wonhee racconta che le prove di questo comportamento sono disseminate all’interno della discografia precedente delle ILLIT, attraverso riferimenti che gli ascoltatori più attenti potranno riconoscere nei testi.

C’è il tè freddo preferito di IYKYK, offerto come un gesto apparentemente premuroso, ci sono i messaggi scambiati fino a notte fonda e ritorna l’accusa di gentilezza abituale già presente in jellyous. Tutti particolari che acquistano un significato differente quando vengono riletti dalla prospettiva di una ragazza che ha finalmente deciso di smettere di cercare giustificazioni.

«Chi ha seguito la nostra musica potrà riconoscere questi dettagli», spiega Wonhee, invitando ad ascoltare il nuovo album come si farebbe con un drama nel quale alcuni elementi delle puntate precedenti diventano improvvisamente importanti per comprendere ciò che sta accadendo.

È un meccanismo particolarmente interessante perché le ILLIT stanno costruendo la propria discografia attraverso una continuità narrativa che permette di rileggere episodi già raccontati, trasformando canzoni apparentemente indipendenti in capitoli di una storia sentimentale più ampia. Un approccio che premia il pubblico più coinvolto senza rendere necessariamente incomprensibili i singoli brani a chi si avvicina al gruppo per la prima volta.

Anche la coreografia utilizza lo stesso linguaggio investigativo, con movimenti che simulano un inseguimento, mani che assumono la forma di pistole e una serie di gesti costruiti attorno al fischietto, utilizzato realmente durante alcuni passaggi della performance.

Iroha racconta che il gruppo ha dovuto esercitarsi per riuscire ad afferrare lo strumento nel momento esatto previsto dalla coreografia, mentre Minju si sofferma sul lavoro fatto per rendere differenti le espressioni delle varie sezioni della canzone, alternando occhi spalancati, smorfie di irritazione e un atteggiamento più deciso rispetto alle performance precedenti.

Guardandole sul palco del Blue Square, colpisce il modo in cui riescono a mantenere credibile una coreografia che, per costruzione, sfiora continuamente la parodia. La serietà con cui affrontano ogni movimento accentua il carattere comico dell’insieme, mentre la precisione delle formazioni impedisce al gioco di trasformarsi in qualcosa di puramente improvvisato.

È facile immaginare che una sequenza di questo tipo possa trovare spazio nelle dance challenge, un territorio nel quale le ILLIT hanno già dimostrato di possedere una naturale capacità di diffusione. Durante la conferenza stampa, Yunah attribuisce il successo dei contenuti brevi legati al gruppo soprattutto all’orecchiabilità delle canzoni, capaci di continuare a risuonare nella memoria di chi ascolta e di suggerire quasi spontaneamente nuovi modi di reinterpretarle.

Per BELIFT LAB si tratta di una delle caratteristiche più preziose del progetto, perché consente di costruire performance immediatamente riconoscibili senza dover separare completamente il linguaggio dei social da quello del palco. Naturalmente, il successo di una coreografia online non garantisce la durata di una carriera, ma può contribuire a creare quella familiarità musicale che rende un gruppo riconoscibile anche fuori dai confini del proprio fandom.

Il videoclip di You’re Under Arrest amplia ulteriormente questo immaginario, trasformando le quattro componenti in agenti segreti impegnate in una missione che mescola atmosfere cinematografiche e una comicità volutamente surreale. L’idea di affidare alle ILLIT i codici di un piccolo film d’azione funziona proprio grazie al contrasto tra il loro atteggiamento determinato e le situazioni nelle quali finiscono per trovarsi, con una costruzione visiva che conserva il gusto del gruppo per i dettagli leggermente fuori posto.

A rendere il progetto ancora più interessante arriva Song Kang, scelto come guest star del videoclip. La presenza dell’attore, particolarmente riconoscibile anche dal pubblico internazionale dei K-drama, aggiunge un ulteriore elemento di richiamo a una produzione che gioca apertamente con il linguaggio cinematografico.

Durante la conferenza stampa, è Yunah a raccontare l’incontro con lui sul set.

«Abbiamo avuto occasione di incontrare Song Kang durante le riprese del videoclip. Ci ha detto che stava seguendo le nostre attività e ci ha incoraggiate moltissimo. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziarlo».

Una collaborazione che si inserisce nella crescente permeabilità tra i diversi settori dell’intrattenimento coreano, dove musica, serialità televisiva e cultura digitale condividono sempre più spesso interpreti e linguaggi, contribuendo ad ampliare il pubblico potenziale dei singoli progetti. Quanto al contributo di Song Kang alla storia del videoclip, vale la pena lasciare intatta la sorpresa.

BREAK EVEN prosegue attraverso quattro tracce ordinate secondo una progressione emotiva precisa, che trasforma il mini album in una storia completa. La prima, Super in Love, conserva atmosfere indie dance e racconta il momento in cui la protagonista, confrontandosi con un’amica, scopre che il rapporto nel quale credeva di essere coinvolta era soltanto un’infatuazione non corrisposta. Con More, sostenuta da ritmi speed garage più nervosi, l’imbarazzo lascia progressivamente spazio all’irritazione, mentre You’re Under Arrest porta quella frustrazione al culmine, trasformando la decisione di interrompere la relazione in un verdetto.

La conclusione è affidata a Pop, costruita su influenze baile funk e su un’atmosfera decisamente più luminosa, nella quale l’arrivo di una nuova infatuazione permette di considerare la delusione precedente come il passaggio necessario per incontrare qualcosa di migliore.

È qui che riaffiora uno degli elementi più caratteristici delle ILLIT, quella particolare forma di ottimismo che aveva trovato una delle sue espressioni più riconoscibili in Lucky Girl Syndrome e che continua a sopravvivere anche quando la narrativa del gruppo si fa meno ingenua. Le ragazze possono arrabbiarsi, cambiare atteggiamento e decidere di interrompere una relazione, ma l’idea che persino un’esperienza negativa possa trasformarsi in un’occasione favorevole rimane centrale nel loro modo di raccontare il mondo.

Alla costruzione musicale del progetto ha partecipato Bang Si-hyuk, presente nei crediti di tutte e quattro le tracce insieme a una squadra internazionale di produttori e autori, mentre Yunah figura anche tra gli autori della title track.

Minju racconta che gli impegni del gruppo all’estero non hanno permesso alle componenti di incontrare direttamente Bang durante la preparazione dell’album, ma che il produttore avrebbe espresso un giudizio particolarmente positivo sulle registrazioni, definendole tra le migliori realizzate fino a quel momento.

La presenza di Bang Si-hyuk nei crediti è significativa anche per leggere il rapporto tra le ILLIT e il sistema produttivo di HYBE, nel quale la costruzione dell’identità musicale passa attraverso squadre creative articolate e una particolare attenzione alla continuità tra le diverse pubblicazioni. Nel caso di BELIFT LAB, questa continuità è stata sviluppata attorno a una combinazione di melodie immediatamente accessibili, immaginari visivi riconoscibili e una narrativa che permette di collegare i diversi momenti della discografia senza rinunciare alla possibilità di sperimentare.

Ed è proprio sulla capacità di spingersi oltre questa formula che si concentra la dichiarazione più interessante dell’intero showcase.

L’ILLIT-core, oltre le definizioni

Durante la sessione di domande e risposte, un giornalista osserva come il cambiamento dell’immagine del gruppo, già evidente con It’s Me, abbia suscitato reazioni differenti, soprattutto tra chi continuava ad associare le ILLIT all’immaginario più sognante degli esordi. La domanda riguarda il significato attuale dell’ILLIT-core e la possibilità che la ricerca di nuovi linguaggi finisca per allontanare il gruppo da ciò che lo aveva reso immediatamente riconoscibile.

Yunah risponde con una riflessione che merita particolare attenzione.

«Non credo che l’ILLIT-core possa essere definito attraverso un’unica forma. Come suggerisce il nome del nostro gruppo, possiamo diventare qualsiasi cosa e suscitare curiosità su ciò che saremo in futuro. Tutte le versioni delle ILLIT che vedete oggi fanno parte della nostra identità e vogliamo continuare ad ampliare il nostro spettro senza porci limiti».

È probabilmente la dichiarazione che racconta meglio il momento attraversato dal gruppo, soprattutto se letta nel contesto di un’industria nella quale la riconoscibilità dei concept continua ad avere un peso determinante nella costruzione e nella promozione degli artisti.

Il sistema multi-etichetta di HYBE ha sviluppato progetti femminili con identità molto differenti, affidando alle singole realtà creative il compito di costruire linguaggi che possano convivere sotto la stessa struttura industriale senza sovrapporsi completamente. BELIFT LAB, con le ILLIT, ha trovato una dimensione musicale e visiva estremamente precisa, che ha permesso al gruppo di emergere rapidamente in un mercato già affollato di girl group sostenuti da produzioni sofisticate e campagne promozionali di grande portata.

Ma la riconoscibilità che rende efficace un debutto può diventare un limite quando un artista comincia a crescere. Se il pubblico finisce per identificare un gruppo esclusivamente con una particolare estetica, ogni tentativo di modificarla rischia di essere interpretato come un allontanamento dalla propria identità, mentre la ripetizione della formula originaria può progressivamente svuotarla di significato.

Yunah sembra suggerire una soluzione differente, rivendicando la possibilità che l’ILLIT-core comprenda anche ciò che ancora non conosciamo delle ILLIT. È una prospettiva che sposta l’identità del gruppo da un insieme di caratteristiche visive relativamente facili da riprodurre a una personalità artistica che dovrebbe essere abbastanza solida da sopravvivere ai cambiamenti.

Iroha affronta la stessa questione quando le viene chiesto se la necessità di realizzare canzoni sempre più orecchiabili non rappresenti una pressione crescente. La sua risposta è altrettanto significativa, perché considera proprio la componente imprevedibile, divertente e irresistibile della loro musica una caratteristica da mantenere indipendentemente dai generi che il gruppo deciderà di esplorare.

Questa distinzione tra identità e formula è probabilmente uno degli aspetti più interessanti del percorso delle ILLIT. Un gruppo può modificare styling, coreografie e sonorità nel giro di un comeback, ma costruire una personalità musicale che continui a essere riconoscibile attraverso quelle trasformazioni richiede una coerenza creativa molto più complessa.

Nel loro caso, il lavoro di BELIFT LAB sembra concentrarsi proprio sulla ricerca di questa continuità, attraverso brani che cambiano riferimenti musicali pur mantenendo alcuni elementi ricorrenti, come il gusto per gli arrangiamenti eccentrici, le melodie immediate e una componente narrativa capace di trasformare situazioni sentimentali quotidiane in piccoli racconti pop.

L’equilibrio rimane delicato, soprattutto perché una parte del pubblico continua inevitabilmente ad associare le ILLIT all’immaginario di Magnetic, mentre le ragazze sembrano desiderose di esplorare possibilità che non possono essere contenute indefinitamente all’interno di quella prima definizione.

A rendere questo ritorno ancora più complesso c’è l’assenza di Moka, che ha temporaneamente sospeso le attività per motivi di salute. BREAK EVEN è il primo comeback che le ILLIT hanno preparato in quattro e durante la conferenza stampa Minju non nasconde quanto la mancanza della compagna si sia fatta sentire, soprattutto pensando a quanto anche il nuovo concept avrebbe potuto valorizzarla.

«L’assenza di Moka è stata molto evidente per noi e ci siamo ritrovate spesso a pensare che anche lei sarebbe stata perfetta per questo progetto. Ci segue sempre, guarda i nostri contenuti e ci incoraggia moltissimo. Anche se questa volta promuoviamo l’album in quattro, vogliamo riempire il palco portando con noi anche il suo sostegno».

Iroha aggiunge che Moka ha ascoltato le canzoni dell’album e le ha apprezzate molto, spiegando che le cinque componenti hanno continuato a incontrarsi e a parlare anche della musica che vorrebbero realizzare insieme in futuro. Il desiderio di tornare accanto ai fan, racconta, è forte, ma per il momento la priorità rimane il recupero.

Sul palco di Seoul, le quattro componenti affrontano una performance che richiede una notevole precisione, soprattutto nella gestione delle espressioni e dei movimenti costruiti attorno al fischietto. La leggerezza apparente della coreografia nasconde un lavoro di coordinazione evidente, con una particolare attenzione a quel rapporto tra gestualità e musicalità che rappresenta uno degli elementi più riconoscibili delle loro esibizioni.

Wonhee racconta di aver acquisito maggiore sicurezza durante il primo tour, soprattutto grazie all’esperienza del palcoscenico e alla possibilità di confrontarsi direttamente con i fan, mentre Yunah osserva che, entrando nel terzo anno dal debutto, il gruppo ha cominciato a sentire con maggiore forza il desiderio di offrire performance sempre più curate e professionali.

È anche attraverso l’esperienza dei concerti che le ILLIT potranno misurare la solidità del repertorio costruito fino a questo momento, perché una discografia capace di funzionare sulle piattaforme digitali deve poi trovare una dimensione altrettanto convincente quando viene portata davanti a un pubblico che non si accontenta più di ascoltare soltanto la canzone del debutto.

E in questo senso i risultati ottenuti nel corso del 2026, dalla risposta a It’s Me al piazzamento di MAMIHLAPINATAPAI nella Billboard 200, suggeriscono che la relazione tra le ILLIT e il loro pubblico abbia già cominciato a svilupparsi oltre la dimensione del fenomeno virale.

Rimane una questione aperta, naturalmente, quanto BELIFT LAB sarà disposta a spingere la sperimentazione musicale del gruppo e quanto le scelte future continueranno a privilegiare quella capacità di creare melodie immediatamente riconoscibili che ha rappresentato finora uno dei suoi principali vantaggi competitivi. La forza di un hook può contribuire a rendere memorabile una canzone, ma la durata di una carriera dipende dalla possibilità di costruire un repertorio nel quale il pubblico trovi ragioni sempre nuove per continuare ad ascoltare.

Le ILLIT sembrano avere già una parte importante degli strumenti necessari. Possiedono una personalità musicale che continua a emergere anche attraverso produzioni differenti, una costruzione visiva particolarmente efficace e quella qualità leggermente eccentrica che rende credibili persino i concept più improbabili. Soprattutto, hanno dimostrato di poter raggiungere un pubblico internazionale senza rinunciare a una dimensione ludica che spesso, nel pop contemporaneo, viene sacrificata in favore di immagini più controllate e prevedibili.

Durante lo showcase di Seoul, mentre Yunah, Minju, Wonhee e Iroha eseguono You’re Under Arrest con la determinazione di quattro improbabili investigatrici, quella combinazione di precisione e autoironia appare ancora una volta come una delle loro caratteristiche più convincenti. La coreografia è studiata nei dettagli, il fischio sembra progettato per impossessarsi della memoria degli ascoltatori e l’immaginario visivo segue una logica promozionale estremamente riconoscibile, eppure il risultato conserva qualcosa di piacevolmente imprevedibile.

Non è una qualità così comune in un’industria nella quale ogni componente della performance viene generalmente definita con grande attenzione, e potrebbe rappresentare proprio il terreno sul quale le ILLIT avranno la possibilità di continuare a distinguersi.

BREAK EVEN racconta di una ragazza che decide di smettere di investire sentimenti in una relazione senza futuro, ma il momento che il gruppo sta attraversando suggerisce una disposizione completamente differente nei confronti della propria carriera. Dopo il successo di Magnetic, le ILLIT hanno continuato a esplorare nuove possibilità musicali e visive, dimostrando una volontà di trasformazione che oggi appare più consapevole e che, se accompagnata da scelte altrettanto convincenti, potrebbe portarle molto più lontano di quanto lasciasse immaginare quel primo debutto.

Il vero traguardo arriverà quando il loro nome sarà associato a un repertorio sufficientemente ampio da rendere difficile scegliere quale canzone le rappresenti meglio, e quando la definizione di ILLIT-core potrà comprendere senza esitazioni anche tutto ciò che ancora devono diventare.

Per il momento, mentre il fischio di You’re Under Arrest continua a tornare in mente, una cosa appare piuttosto evidente: sarebbe un errore pensare di aver già visto il meglio delle ILLIT soltanto perché Magnetic è arrivata così presto.