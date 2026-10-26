Sinner annuncia il rientro in campo: giocherà al Six King Slam di fine anno

Il 2026 di Jannik Sinner, il numero uno al mondo che probabilmente perderà lo scettro la prossima settimana a favore di Aleksander Zverev, non è finito: Jannik tornerà infatti in campo il 27 dicembre per partecipare al Six King Slam, il torneo previsto per fine ottobre a Riad, in Arabia Saudita e che invece si svolgerà a fine dicembre. All’epoca Sinner aveva dato forfait dopo l’annuncio del 6 ottobre in cui spiegava i suoi problemi al ginocchio e l’impossibilità di essere in campo. Al suo posto gli organizzatori avevano chiamato Learner Tien. Ma nella nuova versione dell’annuncio della manifestazione, che oltre a Sinner vede anche la partecipazione di Alcaraz, Djokovic, Zverev, De Minaur e Taylor Fritz, è presente anche Sinner.

La ripresa a Montecarlo

In questi giorni Sinner ha ripreso la preparazione a Montecarlo con i suoi allenatori Vagnozzi e Cahill, l’obiettivo prefissato inizialmente era l’Australia dove il 13 gennaio si svolgerà il One Point Slam degli Australian Open, l’evento che mette in palio un milione di dollari australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner, figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Poi ovviamente gli Australian OPen. Sinner a Montecarlo è tornato in palestra, ma è apparso molto dimagrito e probabilmente dovrà lavorare parecchio per recuperare il tono muscolare dopo la lunga assenza. Soprattutto sulla muscolatura intorno al ginocchio, il programma è di navigare a vista ma l’annuncio di oggi porfta un po’ di ottimismo sul ritorno in campo di Jannik Sinner.