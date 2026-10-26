Wegal Avvocati, apre a Milano la nuova sede all’insegna di diritto e cultura

L’inaugurazione nella Basilica di Sant’Ambrogio segna una nuova tappa per l’associazione legale, presente in sei città tra Italia e Regno Unito, con competenze che spaziano dal diritto societario alle operazioni internazionali

Il consolidamento delle competenze legali e la prossimità ai centri nevralgici del business passano anche dalla scelta dei luoghi. WEGAL AVVOCATI inaugura ufficialmente il proprio nuovo quartier generale milanese, scegliendo l’indirizzo di prestigio di Piazza Sant’Ambrogio 21. Svelati lo scorso 5 ottobre nel corso di una serata inaugurale dedicata a clienti e partner, i nuovi spazi rappresentano un tassello chiave nella traiettoria di sviluppo della boutique legale, pensati per accompagnare la crescita dell’attività e offrire una consulenza d’alto profilo a imprese e investitori in una delle cornici storiche e istituzionali più autorevoli della città.

L’Associazione tra Avvocati WEGAL nasce dall’unione di primari studi legali italiani con storie e tradizioni consolidate, che hanno scelto di dare vita a una realtà moderna, multidisciplinare e aperta ai mercati internazionali.

Con sedi a Milano, Genova, Roma, Torino, Cremona e Londra, WEGAL AVVOCATI riunisce competenze ed esperienze maturate in decenni di assistenza a imprese e gruppi italiani ed esteri, con l’obiettivo di offrire un supporto integrato e qualificato, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Il nome stesso, Wegal, esprime il significato del progetto: un «We», un «Noi», che pone al centro la collaborazione, la condivisione delle competenze e la costruzione di un’identità comune, nella quale il lavoro di squadra rappresenta un valore fondante.

Un debutto tra diritto, cultura e tradizione

L’evento inaugurale, organizzato presso il complesso storico della Basilica di Sant’Ambrogio, all’interno del quale trova sede Wegal Avvocati, ha riunito circa 700 ospiti per la messa in scena della celebre opera verdiana La forza del destino, proposta in forma ridotta e adattata al genere opéra-comique, con musiche originali, parti recitate aggiunte e concertazione al pianoforte con quartetto d’archi.

La rappresentazione è stata preceduta dagli interventi dello psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, dell’abate della Basilica di Sant’Ambrogio, monsignor Carlo Faccendini e dell’architetto Carlo Capponi, Conservatore della Basilica, con la moderazione della giornalista e conduttrice televisiva Sabrina Scampini.

La serata è proseguita con una cena placée presso il Portico del Bramante, con un menù ispirato alle ricette amate dal Maestro Giuseppe Verdi, in un contesto che ha celebrato il dialogo tra cultura, bellezza e tradizione.

Competenze integrate, persone e valori condivisi

Le aree di attività di WEGAL AVVOCATI spaziano dal diritto societario e commerciale alle operazioni di M&A, dal diritto bancario e dalla crisi d’impresa al contenzioso civile e amministrativo, dal diritto del lavoro e della previdenza sociale al diritto dell’energia, dei servizi pubblici, marittimo e dei trasporti, delle assicurazioni, fiscale e dell’arte.

Questa pluralità di competenze confluisce in un modello organizzativo orizzontale e sinergico, orientato alla collaborazione tra professionisti e all’apertura internazionale, per accompagnare i clienti nelle sfide giuridiche e imprenditoriali, anche sui mercati esteri.

Trasparenza nei rapporti con clienti e mercato, innovazione, formazione continua e valorizzazione del patrimonio di conoscenze professionali costituiscono i principi fondanti dello studio. L’attenzione alla crescita delle persone e alla condivisione del know-how si accompagna alla volontà di preservare l’esperienza maturata, sviluppandola in una prospettiva contemporanea.

WEGAL AVVOCATI, che in occasione dell’inaugurazione della nuova sede Milanese ha altresi’ presentato il suo nuovo sito web si propone al mercato con una nuova identità e una visione condivisa, nella quale esperienza, multidisciplinarità e innovazione si incontrano per costruire un progetto professionale rivolto al futuro, attento alle imprese e alle comunità in cui opera.

Un impegno per il patrimonio storico e artistico

A testimonianza del valore che WEGAL AVVOCATI attribuisce all’incontro tra diritto, arte e cultura, e alla lorp cura e conservazione, WEGAL AVVOCATI, in occasione dell’evento inaugurale, ha devoluto un contributo destinato all’avvio di un progetto di restauro e conservazione della Cripta di San Vittore in Ciel d’Oro, all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio.

La cripta, preziosa testimonianza di epoca tardoantica, custodisce straordinari mosaici e quello tradizionalmente riconosciuto come il più antico ritratto di Sant’Ambrogio.

Il sostegno all’iniziativa testimonia la volontà di Wegal Avvocati di affiancare all’attività professionale un’attenzione concreta verso la tutela del patrimonio culturale e le comunità di riferimento.

E in questo stesso senso si inserisce il concerto del 27 ottobre: un grande concerto di musica classica, che si terra’ sempre all’interno del complesso storico della Basilica di Sant’Ambrogio e, precisamente, all’interno dell’Oratorio di San Sigismondo. In questa occasione verranno raccolti i fondi necessari per l’acquisto di un nuovo organo da destinare proprio all’oratorio di San Sigismondo.