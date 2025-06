Pinguini Tattici Nucleari, è trionfo a San Siro

Il tempio del calcio sold out per la spettacolare esibizione della band bergamasca che da anni riempie gli stadi

Due sold out a San Siro per festeggiare il magic moment della band che ormai da anni viaggia sulle ali del tutto esaurito. Hello World è uno spettacolo che tiene insieme l’aspetto scenico e quello concettuale ed esplora il rapporto tra umanità e intelligenza artificiale, tra coscienza ed elaborazione, tra sentimenti veri e simulati. Un’idea che trova la sua realizzazione visiva visivamente nel mandala, un grande pod circolare sospeso, decorato con motivi pixel e che si illumina a ritmo di musica.

Fondamentali nello show oltre alle canzoni, naturalmente, gli schermi su cui va in scena un videogioco al cui interno si muove si muove un avatar di Riccardo Zanotti. Alcuni passaggi del concerto, in particolare quando vengono suonati “Verdura”, “La banalità del mare”, “Giulia” e “Pastello Bianco”, si avvalgono inoltre di una tecnologia d’intelligenza artificiale applicata in tempo reale, capace di elaborare e trasformare le riprese live con effetti di morphing direttamente sugli schermi, generando immagini vive e in continua evoluzione.

Lo spettacolo dei Pinguini Tattici Nucleari inizia con un momento coreografico che di solito accompagna la chiusura dei concerti, ovvero svariati cannoni che sparano una quantità impressionante di coriandoli “nascondendo” il palco e i musicisti dietro una coltre colorata. Le canzoni che aprono lo spettacolo sono le più popolari e conosciute dal pubblico: Giovani Wannabe, Ringo Starr e Romantico ma muori.

La conclusione non poteva che essere affidata a Titoli di coda, un brano pensato dal gruppo per essere cantato attorno a un falò tra amici. E proprio da questo concept nasce uno dei momenti più spettacolari quando le passerelle spasrs e eintorno al placo si trasformano in strisce infuocate e un braciere inizia a bruciare il mandala delle coreografia. Il resto lo fa il pubblico che accompagna tutte le canzoni della band trasformandole in un unico momento corale.

Le altre date del tour

14 giugno – Treviso – ARENA DELLA MARCA, 17 giugno Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO, 21 giugno – Ancona – STADIO DEL CONERO, 25 giugno Firenze – VISARNO ARENA, 28 giugno Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA, 04 luglio Roma – STADIO OLIMPICO