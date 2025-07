I funerali di Ozzy Osbourne: folla e lacrime a Birmingham

Birmingham è una città in lutto nel giorno dei funerali del suo Principe Tenebre, in arte Ozzy. Osbourne morto a 76 anni pochi giorni dopo l’ultimo concerto tenuto nella città natale con i Black Sabbath. L’ultima volta sul palco, seduto su un trono nero per l’impossibilità di muoversi e camminare a causa del Parkinson.

Oggi la città, la famiglia, i fan e i colleghi hanno salutato per l’ultima volta il rocker. Prima dei funerali privati il corteo funebre che ha attraversato la città tra due ali di folla. A rendere omaggio al cantante anche fiori, pupazzi, lettere e copertine di dischi lasciati dai fan per le vie della sua città natale.

Il corteo, partito da Broad Street e accompagnato dalla musica di una band di ottoni, i Boston Brass (tra i brani eseguiti Iron Man e Crazy Train), si è fermato davanti al famoso ponte ribattezzato nei giorni scorsi Black Sabbath Bridge. Lì, la moglie di Ozzy, Sharon, in lacrime ha deposto un fiore circondata dai figli e dai parenti più stretti. Ozzy Osbourne e Sharon Arden erano diventati marito e moglie nel 1982. La coppia ha avuto tre figli: Aimee, Kelly e Jack. Prima del 1982, Ozzy è stato sposato con Thelma Riley, da cui ha avuto Jessica e Louis.

Esaurita la parte pubblica del tributo al rocker, si sono svolti i funerali privati con la partecipazione di colleghi di Ozzy come Elton John e Yungblud, giovane rocker molto apprezzato dal Principe delle Tenebre. Presenti naturalmente i tre compagni dei Black Sabbath, Toni Iommi, Bill Ward e Geezer Butler. Con loro, Ozzy Osbourne, alla fine degli anni Sessanta e per tutti i Settanta, ha realizzato album storici, che hanno cambiato il corso della musica e aperto la strada alla nascita dell’heavy metal.