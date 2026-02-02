Multiversity: una governance che si amplia in nome della continuità

A partire dal 1° febbraio Multiversity avvia una nuova fase del proprio percorso di sviluppo, rafforzando l’assetto che ne ha sostenuto la crescita fino a diventare uno dei principali gruppi italiani nella formazione digitale

La guida del Gruppo resta affidata a Fabio Vaccarono, che assume l’incarico di Presidente Esecutivo e mantiene la presidenza dei tre atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. Nel nuovo ruolo, Vaccarono è chiamato a garantire continuità alla visione strategica e industriale che ha contribuito a consolidare Multiversity come infrastruttura di riferimento per la formazione universitaria online a livello nazionale.

Accanto a questo elemento di continuità, la nuova fase si caratterizza per un rafforzamento della struttura manageriale con Francesco Durante che subentra come CEO di Multiversity e Luciano Violante che assume le cariche di Presidente onorario di Multiversity e Presidente della costituenda Fondazione.