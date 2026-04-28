Foo Fighters, Your Favorite Toy: ritorno all’istinto rock

Dopo oltre vent’anni di carriera costruita su reinvenzioni controllate e concept più o meno dichiarati, i Foo Fighters arrivano al dodicesimo album con un approccio sorprendentemente spoglio. Se ogni capitolo della loro discografia recente aveva un’idea guida, dalla dicotomia hard/soft di In Your Honor fino al lutto elaborato in But Here We Are, Your Favorite Toy si presenta invece come un ritorno all’istinto, quasi privo di cornice narrativa.

Eppure, proprio questa apparente assenza di concetto è il suo manifesto più chiaro. Fin dalle prime tracce, il disco riporta i Foos a una dimensione primordiale: riff abrasivi, tempi serrati, un’urgenza che richiama direttamente il debutto del 1995. Dave Grohl riscopre il gusto per l’immediatezza e per una scrittura più fisica che riflessiva, lasciando che siano energia e volume a guidare l’ascolto. Brani come la title track o Of All People incarnano perfettamente questa direzione: chitarre taglienti, attitudine punk e una rabbia che sembra arrivare da lontano.

C’è infatti un senso di rivalsa diffusa nel disco, una tensione che attraversa gran parte dei testi senza mai trasformarsi davvero in confessione esplicita. Se But Here We Are aveva mostrato un lato vulnerabile e aperto, qui Grohl sembra chiudere quella porta, preferendo un atteggiamento più ambiguo, a tratti provocatorio. Più che spiegarsi, reagisce. Più che analizzarsi, attacca.

Questo cambio di prospettiva emerge anche nei momenti più riusciti. Spit Shine e Amen, Caveman corrono veloci e compatti, trovando un equilibrio efficace tra aggressività e melodia, mentre Child Actor rappresenta una rara deviazione introspettiva: uno sguardo disilluso sul bisogno di approvazione e sul peso di un’identità costruita sotto i riflettori.

Determinante, in questo senso, è l’ingresso del batterista Ilan Rubin, alla sua prima prova con la band. Il suo stile potente ma dinamico aggiunge nuova linfa ai brani più tirati, ma riesce anche a introdurre sfumature ritmiche meno prevedibili, contribuendo a evitare che il ritorno alle origini si trasformi in semplice esercizio di nostalgia.

Non tutto però funziona allo stesso modo. Quando il ritmo rallenta, emergono i limiti di una scrittura spesso poco incisiva: alcune tracce più controllate faticano a sostenere la tensione costruita nei momenti migliori, e certe soluzioni melodiche risultano meno ispirate. Il finale, con una ballata più convenzionale, spezza parzialmente la coerenza di un disco che dà il meglio di sé quando resta sporco, diretto, essenziale.

Eppure, tra questi alti e bassi, Your Favorite Toy trova anche un punto di equilibrio significativo. Unconditional, ad esempio, lascia intravedere un possibile dialogo tra le due anime del disco: quella più istintiva e quella più consapevole.

Nel complesso, il nuovo lavoro dei Foo Fighters non è un ritorno nostalgico né una vera evoluzione: è piuttosto una reazione. Un disco che suona come uno scatto d’orgoglio, costruito più sull’energia che sulla riflessione, più sulla necessità di riaffermarsi che su quella di raccontarsi.