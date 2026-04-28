Lo Stato ha un buco da 1.500 miliardi per colpa di evasione e Superbonus

Siamo costretti a sforare il Patto di stabilità per l’alta evasione e l’incapacità di recuperare le imposte non versate, oltre all’eredità dei bonus edilizi e soprattutto del 110%, lasciati dai precedenti governi. Quel 3,1% del rapporto deficit/pil che impedisce all’Italia di uscire dalla procedura d’infrazione in base alle regole europee si sarebbe potuto correggere già da tempo, se tutti pagassero le tasse. Il governo non sarebbe stato costretto a chiedere a Bruxelles una deroga al Patto di stabilità (ciò che è stato negato) e ci sarebbero più soldi a disposizione per una manovra economica espansiva, ovvero più risorse per i servizi pubblici, a cominciare dalla sanità, più investimenti in infrastrutture, più fondi per famiglie e imprese.

L’eredità dei bonus e il peso del debito inesigibile

Le cifre sono impressionanti e fotografano un Paese che si regge perlopiù su pensionati e lavoratori dipendenti, le uniche due categorie che non possono sottrarsi al pagamento delle imposte poiché hanno una ritenuta alla fonte. Dall’Osservatorio dei conti pubblici dell’Università Cattolica, su dati dell’Agenzia delle entrate, emerge che, tra evasione e vari bonus edilizi, c’è un buco nel bilancio pubblico pari a 1.500 miliardi di euro. Abbiamo infatti 90 miliardi di Irpef evasa, 1.200 miliardi di imposte non versate che non si riescono a recuperare e 230 miliardi quale eredità dal Superbonus. I crediti inesigibili sono pari quasi a mezzo anno di Pil.

Un nuovo record storico nella lotta all’evasione

Un ammanco, nonostante questo governo sia riuscito a fare passi da gigante nel recupero dell’evasione. Nel 2025, è stato registrato un nuovo record storico nella lotta all’evasione, anche al netto dell’inflazione e in rapporto al Pil. Sono rientrati nelle casse dello Stato circa 36,2 miliardi di euro, 2,8 in più rispetto al 2024. Un risultato che prosegue il trend positivo del 2024 (33,4 miliardi), segnando un aumento di oltre il 43% rispetto al 2022, grazie ad azioni mirate dell’Agenzia delle entrate e nuove norme. Dell’importo recuperato, 29 miliardi erano dovuti allo Stato e 7,2 miliardi incassati dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, erano dovuti ad altri enti (Inps, Inail e altri come Comuni e Regioni).

La metamorfosi strutturale della riscossione ordinaria

Gran parte del recupero è strutturale, passato dall’1,3 all’1,4% del Pil. Nel 2025, il recupero ordinario è stato di 31,5 miliardi, l’87% del totale, una percentuale in aumento rispetto al biennio precedente, anche se non un massimo storico. Le misure straordinarie (condoni, rottamazioni e altro) hanno contato per meno di 5 miliardi. Prosegue dunque il miglioramento strutturale della capacità di riscossione, dopo un calo nel 2023, quando l’aumento rispetto al 2022 proveniva dai condoni. Nella Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva 2025, le indicazioni relative all’anno 2022 confermano la tendenza di medio-lungo periodo a una contrazione del rapporto fra le entrate complessivamente sottratte alla finanza pubblica a causa dell’evasione (il cosiddetto tax gap) e il gettito potenziale.

Le sfide del tax gap e il contrasto alle frodi carosello

Nel 2022, il gap complessivo (tributario e contributivo) è risultato compreso fra 98,1 e 102,5 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2021 prossimo ai 3,5 miliardi di euro. Con riferimento all’obbligo contributivo, il gap si è attestato nel 2022 in un intervallo compreso fra 8,4 e 11,6 miliardi di euro. Per mancate entrate tributarie, il gap è risultato pari a 89,7-90,9 miliardi. In termini di imposta potenziale, nel 2022, la propensione all’evasione si è attestata al 16,9-17%. I risultati positivi realizzati nel 2025 sono stati ottenuti grazie a una serie di misure come la cessazione delle partite Iva «apri e chiudi», al contrasto ai crediti d’imposta fittizi legati ai bonus edilizi e al blocco dei falsi crediti di imposta usati in F24. Eppure, nonostante questi provvedimenti e l’uso di tecnologie all’avanguardia, il sommerso resta pesante e a quanto pare, difficile da debellare.