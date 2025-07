Emis Killa torna live con EM16: Fiera Milano pronta a una serata rap con ospiti d’eccezione

Milano si prepara a una serata che promette di lasciare il segno nella scena rap italiana. Emis Killa torna dal vivo con EM16, il grande evento fissato per il 10 settembre 2025 a Fiera Milano Live, prodotto da Friends and Partners e Vivo Concerti, con RTL 102.5 come radio ufficiale.

Dopo il successo di EM15, che aveva registrato oltre 25mila presenze, il rapper milanese rilancia con uno show che celebra il suo legame indissolubile con la città e con l’hip hop. Sul palco saliranno Guè, Lazza, Niky Savage e Paky, che si aggiungono a una lineup già stellare composta da Gemitaiz, Jake La Furia, Massimo Pericolo, Neima Eizza, Nerissima Serpe e Papa V.

La serata ospiterà anche la finale di Cypha Killa, la battle freestyle ideata da Emis Killa e Mastafive, con 16 MC pronti a sfidarsi per il titolo, accompagnati dalla regia musicale di DJ Double S. Un ritorno alle radici del freestyle milanese, dove l’artista aveva mosso i primi passi allo storico muretto di San Babila, prima di conquistare le classifiche e diventare uno dei nomi più riconoscibili della scena italiana.

Con EM16, Emis Killa prosegue un 2025 ricco di musica, tra l’uscita dell’album “Demoni” e il singolo di successo “In auto alle 6:00”, realizzato insieme a Lazza. La data di settembre promette di unire vecchia e nuova scuola del rap italiano, in uno show che sarà un vero tributo all’hip hop nazionale, trasmesso e raccontato anche sulle frequenze di RTL 102.5, partner ufficiale dell’evento.