Eminem contro Meta: il giudice dà il via libera alla causa da 109 milioni di dollari

Al centro della disputa ci sono presunte violazioni del copyright per l’utilizzo su Facebook, Instagram e WhatsApp

Come reso noto da Billboard qualche ora fa si profila una battaglia legale di grande rilievo tra il mondo della musica e quello dei social network. Un giudice federale statunitense ha infatti autorizzato Eight Mile Style, la società che gestisce parte dei diritti editoriali del catalogo di Eminem, a proseguire una causa da 109 milioni di dollari contro Meta, proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp.

La decisione, emessa il 16 giugno, respinge la richiesta avanzata da Meta di archiviare il procedimento nelle sue fasi preliminari. La controversia riguarda presunte violazioni del copyright legate all’utilizzo non autorizzato di numerosi brani musicali sulle piattaforme del gruppo tecnologico.

Secondo quanto sostenuto da Eight Mile Style, Meta avrebbe reso disponibili all’interno delle proprie librerie musicali ben 243 opere appartenenti al catalogo dell’editore senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Una tesi che, almeno in questa fase del procedimento, è stata ritenuta sufficientemente fondata dalla giudice Brandy R. McMillion.

Nel provvedimento, il tribunale sottolinea che, se le accuse dovessero essere confermate, la semplice conservazione e messa a disposizione delle opere protette potrebbe configurare una violazione del diritto esclusivo di riproduzione riconosciuto ai titolari del copyright dalla normativa statunitense.

Meta aveva contestato con forza la causa, definendo sia la richiesta economica sia le accuse prive di fondamento e troppo generiche per poter procedere in tribunale. Tuttavia, il giudice ha stabilito che gli elementi presentati dall’editore musicale sono sufficienti per sostenere in modo plausibile l’esistenza di atti di violazione diretta del copyright.

La decisione apre ora la fase di raccolta delle prove, un passaggio cruciale che potrebbe portare alla luce dettagli importanti sui rapporti tra le piattaforme social e i detentori dei diritti musicali. Considerata la cifra richiesta e il peso delle parti coinvolte, il caso potrebbe trasformarsi in uno dei più significativi contenziosi degli ultimi anni nel settore dell’intrattenimento digitale.

L’esito della vicenda potrebbe avere conseguenze rilevanti non solo per Meta e per il catalogo di Eminem, ma più in generale per l’intero sistema di gestione delle licenze musicali all’interno dei social network.