È morto Victor Willis, storica voce dei Village People: aveva 74 anni

Con brani come Y.M.C.A., Macho Man e In the Navy ha contribuito a scrivere la storia della disco music

Il mondo della musica dice addio a Victor Willis, cantante, fondatore e principale voce dei Village People. L’artista è morto martedì 30 giugno 2026, all’età di 74 anni, dopo una breve ma aggressiva malattia. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del gruppo, accompagnato da una richiesta di rispetto per la privacy della famiglia in questo momento di lutto.

Nato il 1° luglio 1951 a Dallas, Willis crebbe a San Francisco, dove iniziò il suo percorso musicale cantando gospel nella chiesa battista guidata dal padre, predicatore. Il suo talento lo portò, nel 1977, a incontrare i produttori Jacques Morali e Henri Belolo, che inizialmente lo coinvolsero come corista in un progetto discografico delle Ritchie Family. Da quella collaborazione nacque l’idea di un nuovo gruppo destinato a diventare un’icona della disco music mondiale: i Village People.

Qui sopra una foto di Willis con il Presidente degli Stati Uniti durante l’esibizione a Washington il 19 gennaio 2025 nelle celebrazioni del “Make America Great Again Victory Rally”, il giorno prima del giuramento di Donald Trump.

Fu Willis a interpretare i primi brani della band, tra cui San Francisco (You’ve Got Me), In Hollywood (Everybody’s a Star), Fire Island e Village People, contenuti nell’album di debutto pubblicato nel 1977. Il successo fu immediato e aprì la strada a una straordinaria carriera internazionale.

Oltre a esserne il frontman, Willis contribuì come autore alla nascita di alcuni dei brani più celebri del repertorio del gruppo, tra cui Y.M.C.A., Macho Man, In the Navy e Go West, canzoni che hanno attraversato generazioni diventando simboli della cultura pop e della disco music.

Nel 1980 lasciò la formazione e negli anni successivi attraversò un periodo difficile, segnato da problemi di dipendenza dalle droghe e vicende giudiziarie. Dopo aver completato un percorso di riabilitazione nel 2007, riuscì a ricostruire la propria vita e, dieci anni più tardi, nel 2017, tornò a esibirsi con i Village People come cantante principale, partecipando ai tour internazionali della band.

Con la scomparsa di Victor Willis se ne va una delle figure più rappresentative della stagione d’oro della disco music. La sua voce e le sue canzoni continuano a essere parte della storia della musica popolare, con successi che ancora oggi vengono ascoltati e cantati in tutto il mondo.