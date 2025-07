È morto Celso Valli: il genio dietro le quinte della musica italiana

Nato a Bologna nel 1950, Celso Valli è stato uno dei protagonisti dietro le quinte della grande musica italiana degli ultimi quarant’anni. Dopo gli studi al Conservatorio Martini di Bologna, forma una big band jazz prima di muovere i primi passi nella discografia con i Ping Ping, una band di progressive rock con cui incide due album.

A seguire, si butta nella produzione di brani e album di “Italo Disco”, prima di iniziare a collaborare con Drupi, Gianni Bella, Mango e Adriano Pappalardo (Ricominciamo). Sono gli albori di una straordinaria carriera come compositore, produttore e arrangiatore, che nel corso dei decenni lo porterà a lavorare con tutti i big della musica italiana. A cominciare da Mina.

I brani su cui lavora sono centinaia: da Canzoni Stonate di Gianni Morandi a Nell’aria di Marcella Bella, passando per quello che le donna non dicono di Fiorella Mannoia. Con Claudio Baglioni collabora in due album best seller, La vita è adesso e Oltre. C’è il suo contributo anche nelle hit di Eros Ramazzotti: Un’emozione per sempre, Adesso tu e Una storia importante, tra le tante. C’è il suo nome nei crediti di Laura Pausini, Patty Pravo, Adriano Celentano, Andrea Bocelli, Renato Zero e Jovanotti.

Indimenticabile anche l’incontro con Vasco Rossi, in brani leggendari come Sally, Il mondo che Vorrei, Un senso e nel disco Canzoni per me. Valli è stato anche un protagonista sul palco del Festival di Sanremo dove ha diretto l’orchestra per moltissimi cantanti. L’ultima sua apparizione è datata 2023, proprio sul palco dell’Ariston, dove ha accompagnato Ultimo ed Eros Ramazzotti in un medley di grandi successi.