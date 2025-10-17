È morto Ace Frehley, lo storico chitarrista dei Kiss

È stato uno dei membri fondatori dei Kiss, Ace Frehley, 74 anni, deceduto per un’emorragia cerebrale dopo una rovinosa caduta in studio di registrazione The Spaceman, il soprannome legato al suo costume di scena, è stato uno dei chitarristi più influenti degli ultimi decenni. Insieme ai Kiss è stato introdotto nella Rock and Roll Hall Of Fame nel 2014.

Ai suoi riff e ai suoi assoli presenti nei dischi storici della band americana si sono ispirati decine di chitarristi hard rock ed heavy metal. Il suo stile rimarrà per sempre uno dei marchi di fabbrica del Kiss sound degli inizi. Negli ultimi tempi aveva dichiarato ironicamente ” Se avessi saputo che sarei diventato una fonte di ispirazione per tanti musicisti avrei studiato la chitarra con molto più impegno”.

Nato nel 1951 nel Bronx, a New York, Frehley insieme ai suoi compagni di band, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss ha ridefinito il concetto di rock band negi anni Settanta grazie al volto truccato, ai costumi di scena da supereroi, alla maestosa scenografia dei concerti e ad uno stile musicale potente ma anche melodicamente accessibile.

Ace Frehley è rimasto nei Kiss dal 1973 al 1981. L’ultimo album della band in cui ha suonato è stato The Elder. È seguito un periodo di ritiro dalle scene causato dalle sue dipendenze durato fino al 1987 quando è iniziata la sua carriera solista con i Frehley’s Comet. Nel 1996 il Reunion Tour con la vecchia band salutato da centinaia di sold out in tutto il mondo e accompagnato dall’album in studio Psycho Circus. Poi, nel 2002 il ritorno in proprio ed una serie di album viscerali nel segno del rock and roll. L’ultimo, 10.000 Volts, risale al 2024.

Chitarrista, ma anche cantante Frehley ha interpretato diversi brani dei Kiss. Primo fra tutti Shock me dall’album Love Gun. E poi, ancora, Rocket Ride da Alive II, 2000 Man da Dynasty, Talk to me presente nell’album Unmasked e Dark Light su The Elder. Tra i tanti dischi cult della sua carriera con i Kiss ce ne sono tre fondamentali: Hotter than hell (1974) Alive I (1975) e Ace Frehley (1978).

Il suo s