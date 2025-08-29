Drake a Milano: la scaletta dei quattro concerti evento

Drake è uno degli artisti più influenti a livello mondiale e già questo basta a spiegare perché i quattro concerti all’Unipol Forum di Milano sono un evento. Queste le date: il 29 e 30 agosto e poi ancora l’1 e 2 settembre (a oggi c’è ancora qualche biglietto disponibile.

È la prima volta in Italia del rapper canadese che ha superato ogni record d’ascolto sulle piattaforme streaming (11 miliardi i clic per le sue canzoni su Spotify nel 2025). Aubrey Drake Graham ha finora venduto 170 milioni di album, conquistato 5 Grammy Awards e 6 American Music Awards. Nelle classifiche americane ben 14 dei suoi album sono andati al primo posto, mentre in quella dei singoli 13 brani hanno conquistato la prima posizione pochi giorni dopo essere state pubblicati.

Sono almeno tre gli album da ascoltare per immergersi nell’universo sonoro di Drake: Take care (2011) Nothing was the same (2013) e Scorpion (2018)

La carriera di Drake è anche costellata di controversie di ogni tipo: da quelle che riguardano la vera paternità dei testi delle sue canzoni fino alla celebre faida con il collega rapper Kendrick Lamar. Uno scambio di battute al veleno iniziato nel 2013 e culminato con il dissing di Lamar nel brano Not like us (vincitore di 5 Grammy Awards nel 2024), in cui si fa esplicito riferimento al fatto che Drake abbia avuto relazioni inappropriate con ragazze molto giovani. Per tutta risposta Drake ha insinuato che Lamar sarebbe colpevole di violenze domestiche nei confronti della moglie. In definitiva, una battaglia senza esclusione di colpi.

Qui di seguito la probabile scaletta dei concerti milanesi, almeno in linea di massima, visto che di sera in sera potrebbero esserci variazioni

Marvins Room

Teenage Fever

Passion fruit

Jungle

What Did I Miss?

Headlines

Know Yourself

Nonstop

No face

Circadian Rhytm

Laugh now cry later

God’s Plan

In my feelings

Nice for what

Controlla

Mariba riddim

Signs

Hold on we’er coming home

One dance

Girls want girls

Fancy

Rich baby daddy

You broke my heart

Knife Talk

Hotline Bling

NOKIA

Yebba’s Heartbreak



