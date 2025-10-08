Dolly Parton: la regina del country non sta bene e cancella i concerti

A seminare timori per le condizioni di salute di Dolly Parton è stato un post della sorella, Freida, che chiedeva ai fan di pregare per lei. Poche ore dopo, Freida, via Facebook, ha precisato: “Voglio chiarire una cosa. Non volevo spaventare nessuno o far sembrare la cosa così grave quando ho chiesto di pregare per Dolly. Non è stata benissimo e ho semplicemente chiesto preghiere perché credo fermamente nel potere della preghiera. Era solo la richiesta di una sorellina che chiedeva preghiere per la sua sorella maggiore”.

Pare che la regina del country, che ha79 anni, sia alle prese con un fastidioso calcolo renale che l’ha costretta a cancellare tutti gli spettacoli che aveva in programma a Las Vegas.

Dolly Parton non è solo una delle voci più riconoscibili della musica country, ma un’icona della cultura americana. Nata nel 1946 tra le montagne del Tennessee, è cresciuta in una famiglia povera ma ricca di musica. Da quel contesto umile ha costruito un impero fondato su talento, tenacia e carisma.

Con oltre 60 anni di carriera, Dolly ha scritto più di tremila canzoni, tra cui classici immortali come Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, brano reso leggendario anche da Whitney Houston. La sua voce ha saputo raccontare l’amore, la fatica e l’orgoglio del Sud rurale americano, portando il country fuori dai confini regionali e trasformandolo in un linguaggio universale.

Ma Dolly è molto più di una cantante. È un’imprenditrice, attrice, filantropa e simbolo di empowerment femminile. La sua Dollywood, parco a tema nel Tennessee, dà lavoro a migliaia di persone; la sua Imagination Library ha donato oltre 200 milioni di libri ai bambini di tutto il mondo, promuovendo l’alfabetizzazione con la stessa passione con cui canta.