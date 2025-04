Con Bella davvero, Ultimo punta a diventare «primo»

Un nuovo singolo prima dei bagni di folla negli stadi italiani. Come sempre sold out

Non è difficile prevedere un futuro da tormentone per Bella Davvero, il nuovo singolo di Ultimo da oggi in programmazione sulle radio e disponibile in digitale. Una ballad che si aggiunge al repertorio dei successi su larga scala del cantante che anche quest’anno si esibisce in diversi stadi sold out. Prima tappa a Lignano Sabbiadoro il 29 giugno, e poi Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari.

La notizia del nuovo singolo è stata anticipata da Ultimo sui social nei giorni scorsi con questo post: ” “Bella davvero è il titolo della mia nuova canzone. Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella eri bella eri bella eri bella davvero…. Il nuovo pezzo di Ultimo si muove sul filo dei ricordi e sul desiderio di non perdere nemmeno un fotogramma di ciò che è stato nel grande romanzo della vita sentimentale di ognuno.

Ad oggi i numeri della carriera di Ultimo sono assolutamente straordinari: a 29 anni ha già tenuto 42 concerti negli stadi (di cui dieci all’Olimpico di Roma) per un totale di un milione e settecentocinquanta mila biglietti venduti. Non solo: le sue canzoni sono state cliccate tre miliardi e mezzo di volte sulle piattaforme streaming. La sua intera discografia, nel 2024, è rimasta per sedici settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia.