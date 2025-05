Eurovision 2025: dove vederlo, i Paesi in gara, la scaletta, il regolamento

Dopo la cerimonia di apertura e la tradizionale sfilata sul Turquoise Carpet, si apre ufficialmente la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolge a Basilea, in Svizzera. Un’edizione dal forte valore simbolico, non solo per il ritorno dell’evento nel Paese in cui nacque nel 1956, ma anche per il messaggio di unità che continua a essere al centro della manifestazione: anche quest’anno, lo slogan è “United by Music”, accompagnato dal motto locale “Welcome Home”, in omaggio al debutto avvenuto proprio in territorio elvetico quasi settant’anni fa.

I Paesi in gara all’Eurovision 2025

Saranno 37 i Paesi in gara. Da segnalare il ritorno di Montenegro e Lussemburgo, assenti nelle edizioni più recenti, mentre la Moldavia non prenderà parte alla competizione di quest’anno. In termini di formazioni, il cast artistico include:

26 solisti (13 donne e 13 uomini),

(13 donne e 13 uomini), 3 duetti (1 maschile e 2 misti),

(1 maschile e 2 misti), 7 gruppi (4 maschili, 2 femminili e 1 misto),

(4 maschili, 2 femminili e 1 misto), 1 DJ, l’italiano Gabry Ponte, che gareggerà per San Marino.

Come introdotto dallo scorso anno, i rappresentanti dei Big Five – Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna – oltre al Paese ospitante (la Svizzera), hanno l’opportunità di esibirsi dal vivo durante le semifinali, pur rimanendo già qualificati alla finale. Si tratta di una novità importante, che permette a questi artisti di godere di una visibilità maggiore fin dalle fasi iniziali. Per l’Italia, sarà Lucio Corsi a salire sul palco della prima semifinale, in programma martedì 13 maggio, con il brano Volevo essere un duro.

I conduttori e dove vederlo

L’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest sarà condotta, sul palco di Basilea, da Sandra Studer e Hazel Brugger, mentre nella serata finale si unirà a loro Michelle Hunziker.

In Italia, la trasmissione sarà curata dal servizio pubblico: le due semifinali, in programma martedì 13 e giovedì 15 maggio, saranno trasmesse in prima serata su Rai 2 e RaiPlay, oltre che su Rai Radio2 e sul Canale 202 del digitale terrestre. La finale di sabato 17 maggio andrà invece in onda su Rai 1, sempre in prima serata, con copertura anche su RaiPlay e Rai Radio2.

La conduzione italiana sarà affidata a una coppia inedita: BigMama, artista poliedrica al debutto in questo ruolo, e Gabriele Corsi, volto già familiare agli spettatori dell’Eurovision. Per il commento in simulcast su Rai Radio2 sono stati confermati Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Il regolamento: come funziona Eurovision 2025

Il regolamento resta quello ormai consolidato. Le fasi principali sono:

Due semifinali : Prima semifinale : martedì 13 maggio (15 Paesi in gara, passano i primi 10); Seconda semifinale : giovedì 15 maggio (16 Paesi in gara, passano altri 10).

: Finale: sabato 17 maggio, con i 20 finalisti delle semifinali più i 6 già qualificati (Svizzera + Big Five = totale 26 finalisti).

La votazione del pubblico avrà un ruolo determinante sia nella prima semifinale sia nella finale. Gli spettatori potranno votare in tre modalità:

App ufficiale dell’Eurovision (con video di ringraziamento dell’artista votato), SMS o chiamata al numero che sarà mostrato durante la diretta (fino a 20 voti per artista), Piattaforma online esc.vote.

La regola principale resta invariata: non è possibile votare per il proprio Paese. Durante la serata finale entrerà in gioco anche il voto delle giurie nazionali di esperti, che contribuirà alla classifica definitiva con pari peso rispetto al televoto.

La scaletta delle esibizioni

L’ordine di uscita completo vede nella prima semifinale di martedì 13 maggio: Islanda; Polonia; Slovenia; Estonia; Spagna (già qualificata alla finale); Ucraina; Svezia; Portogallo; Norvegia; Belgio; Italia (già qualificata alla finale); Azerbaigian; San Marino; Albania; Paesi Bassi; Croazia; Svizzera (Paese ospitante, già qualificata in finale) e Cipro.

Nella seconda semifinale di giovedì 15 maggio 2, l’ordine prevede: Australia; Montenegro; Irlanda; Lettonia; Armenia; Austria; Regno Unito (già qualificato alla finale); Grecia; Lituania; Malta; Georgia; Francia (già in finale); Danimarca; Repubblica Ceca; Lussemburgo; Israele; Germania (già qualificata alla finale); Serbia e Finlandia.

Tutti gli artisti e le canzoni in gara

Ecco l’elenco completo dei 37 artisti e dei brani in gara per Eurovision 2025, in ordine alfabetico per Paese:

Ucraina – Bird of Pray – Ziferblat (ucraino/inglese)

Albania – Zjerm – Shkodra Elektronike (albanese/latino)

Armenia – Survivor – Parg (inglese)

Australia – Milkshake Man – Go-Jo (inglese)

Austria – Wasted Love – JJ. (inglese)

Azerbaigian – Run With U – Mamagama (inglese)

Belgio – Strobe Lights – Red Sebastian (inglese)

Cipro – Shh – Theo Evan (inglese)

Croazia – Poison Cake – Marko Bošnjak (inglese)

Danimarca – Hallucination – Sissal (inglese)

Estonia – Espresso Macchiato – Tommy Cash (inglese con frasi in italiano maccheronico)

Finlandia – Ich Komme – Erika Vikman (finlandese/tedesco)

Francia – Maman – Louane (francese)

Georgia – Freedom – Mariam Shengelia (inglese)

Germania – Baller – Abor & Tynna (tedesco)

Grecia – Asteromata – Klavdia (greco)

Irlanda – Laika Party – Emmy (inglese)

Islanda – Róa – VÆB (islandese)

Israele – New Day Will Rise – Yuval Raphael (inglese/francese/ebraico)

Italia – Volevo essere un duro – Lucio Corsi (italiano)

Lettonia – Bur man laimi – Tautumeitas (lettone)

Lituania – Tavo Akys – Katarsis (lituano)

Lussemburgo – La Poupée Monte Le Son – Laura Thorn (francese)

Malta – Serving – Miriana Conte (inglese)

Montenegro – Dobrodošli – Nina Žiži (montenegrino)

Norvegia – Lighter – Kyle Alessandro (inglese)

Paesi Bassi – C’est La Viè – Claude (francese/inglese)

Polonia – Gaja – Justyna Steczkowska (polacco)

Portogallo – Deslocado – Napa (portoghese)

Regno Unito – What The Hell Just Happened? – Remember Monday (inglese)

Repubblica Ceca – Kiss Kiss Goodbye – Adonxs (inglese)

San Marino – Tutta l’Italia – Gabry Ponte (italiano)

Serbia – Mila – Princ (serbo)

Slovenia – How Much Time Do We Have Left? – Klemen (inglese)

Spagna – Esa Diva – Melody (spagnolo)

Svezia – Bara Bada Bastu – Kaj (svedese con parole in finlandese)

Svizzera – Voyage – Zoë Më (francese)