Cesare Cremonini a Milano: sold out per 80 mila – La (probabile) scaletta

Dopo le due date al Circo Massimo di Roma, Cesare Cremonini prosegue il suo Live26 con un altro appuntamento da tutto esaurito. Mercoledì 10 giugno il cantautore bolognese salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura di Milano davanti a circa 80 mila spettatori.

Il tour si conferma tra i principali eventi live italiani dell’estate, con sei concerti nei maggiori spazi open air. Dopo Milano, il calendario prevede la tappa del 13 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena di Imola e la chiusura del 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Dopo il tour negli stadi del 2025, Cremonini si prepara a richiamare oltre 350 mila spettatori nei sei appuntamenti del Live26. Una scelta non comune nel panorama italiano, quella di puntare su grandi aree green field normalmente associate ai festival musicali, ma sostenute in questo caso dalla sola presenza dell’artista.

A oltre venticinque anni dall’esordio, Cremonini continua a proporre un repertorio capace di attraversare generazioni diverse. Nei concerti del Live26 trovano spazio sia i brani più recenti tratti da Alaska Baby sia i successi che hanno segnato il suo percorso, dagli anni dei Lunapop alla carriera solista.

Sul palco alterna pianoforte, chitarra, fisarmonica e sassofono, strumento che negli ultimi tempi è diventato parte integrante delle sue esibizioni dal vivo. Nel corso delle prime date del tour è arrivato anche l’annuncio di un nuovo progetto discografico previsto per l’autunno.

La scaletta del Circo Massimo a Roma

La scaletta può subire variazioni tra una data e l’altra, ma i concerti romani hanno proposto una struttura simile a quella della data zero di Gorizia. Tra i brani eseguiti: