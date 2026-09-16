BYD Music Awards 2026: vent’anni di musica all’Arena di Verona

L’Arena di Verona si prepara ad accogliere una nuova edizione dei BYD Music Awards, in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre e trasmessa in prima serata su Rai1. L’edizione 2026 avrà un significato particolare: la manifestazione festeggia infatti vent’anni di storia, dopo aver ospitato dal 2007 a oggi oltre 600 artisti e assegnato più di mille riconoscimenti.

A condurre le due serate saranno ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme sul palco per la quindicesima volta. L’Arena, sold out da mesi, farà da cornice a un cast che riunisce alcune delle personalità più note della musica italiana, tra artisti affermati e protagonisti delle nuove generazioni.

Tra i nomi annunciati ci sono Achille Lauro, Annalisa, Elisa, Giorgia, Marco Mengoni, Max Pezzali, Geolier, Olly, Emma, Biagio Antonacci, Gigi D’Alessio, Negramaro, The Kolors, Tommaso Paradiso, Madame, Irama, Pooh e Il Volo, insieme a molti altri interpreti della scena italiana. Non mancheranno anche momenti dedicati allo spettacolo e al teatro musicale, con ospiti come Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Riccardo Cocciante e Notre Dame de Paris.

Come da tradizione, i premi saranno legati ai risultati ottenuti nell’ultimo anno. Verranno riconosciuti gli album certificati Oro, Platino e Multiplatino e i singoli Platino e Multiplatino pubblicati tra settembre 2025 e settembre 2026, sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ.

Una parte della manifestazione sarà dedicata anche alla dimensione live, con premi per i tour che hanno superato le 100 mila, 200 mila e 300 mila presenze, secondo i dati certificati da SIAE. In programma anche alcuni Premi Speciali destinati agli artisti che si sono distinti per il loro percorso e per il contributo alla musica italiana.