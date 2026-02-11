Blind, El Ma e Soniko: nei nostri DM il flirt all’epoca dei social

Un trio apparentemente atipico.

Un rapper dagli occhi che raccontano storie, uno dei più seguiti in Italia dalla sua generazione, un nome che rappresenta voglia di riscatto e determinazione a imporsi nonostante gli ostacoli.

Una cantante di appena diciotto anni, nata a Sofia, con una voce profonda, dalle sfumature roche e sensuali.

Un DJ e produttore in ascesa, il cui aspetto pulito nasconde grande consapevolezza del mondo musicale e un’affascinante proprietà di linguaggio.

Loro sono Blind (Franco Popi Rujan), El Ma (Elmira Marinova), e Soniko (Niccolò Cervellin), vincitori di Sanremo giovani, che il 25 febbraio debutteranno sul palco dell’Ariston con la canzone “Nei miei DM”, brano volutamente ultra orecchiabile, o come si direbbe in gergo “catchy”, dove la “cassa dritta” fa da coprotagonista. Un pezzo che grazie alla sua ritmica, è capace di rimanerti in testa per una giornata intera.

Blind, prima volta a Sanremo e anche prima volta insieme

“Stiamo lavorando tanto, ci esibiremo anche in una coreografia sul palco sanremese. Suonare con l’orchestra, poi, è un qualcosa di meraviglioso! Siamo avvolti in un tornado di emozioni, ma ci stiamo divertendo, che è la cosa più importante.”

Una triade insolita. Com’è nata?

Blind: “I miei DM era un brano che avevo scritto un paio di anni fa, una canzone nel cassetto che aspettava solo di sbocciare al momento giusto. Volevamo fare un featuring e avevamo bisogno di una voce femminile.”

“El Ma – aggiunge Soniko – oltre ad avere una vocalità interessante che ricorda quella di “Sophie and the Giants” ha quella dizione non perfetta dell’italiano, il cui effetto regala un surplus alla canzone. È quello che io mi immaginavo in un’ottica sanremese, in un’ottica di quello che poteva essere il mainstream: un rapper, un dj e una cantante non italiana al festival della musica italiana. E credo sia stata una delle migliori scelte che potessimo fare.”

Il brano recita: “Per uno come me che ha perso la testa…Per una come me che non l’ha mai persa” Siete più tipi da “perdere la testa”, o non l’avete mai persa?

Blind risponde senza nessuna esitazione con un: “assolutamente sì, mi è capitato e fa parte della vita!”

El Ma, la più giovane racconta di fare molta fatica a innamorarsi: “non mi fido di nessuno! È meglio essere diffidenti, perché non sai mai quando qualcuno ti vuole veramente bene. Esattamente come canto nel brano…per una come me che (la testa) non l’ha mai persa!”

Soniko è invece più ermetico, rimane sul vago, limitandosi a spoilerare semplicemente : “a fine Sanremo, quando sarà tutto concluso, farò delle dichiarazioni sul perché ho iniziato questo progetto che ha portato a Sanremo il trio. Uscivo da una folgorazione, da un’idea molto particolare, da un momento in cui avevo perso davvero la testa! Di fatto quindi ci siamo ritrovati tutti e tre a rappresentare fedelmente il testo. E a proposito di testa …adesso cerchiamo di portare il pezzo anche in quella del pubblico.”

Soniko, le rivelazioni potrebbero riguardare la ragazza che si vede a inizio video nel tuo letto?

Sorride. “In realtà quella è una ragazza che non conoscevo nemmeno e che mi sono ritrovato nel letto!”

Cioè?!

“Il video è molto bello perché è autentico. Il fatto di svegliarmi con una ragazza di fianco, nel mio letto d’hotel, non è stata una cosa così programmata come si potrebbe pensare. O perlomeno, non è stata programmata da me! Ero tornato tardissimo la sera prima (le borse sotto gli occhi sono naturali!) e alle nove del mattino mi sono svegliato trovandomi telecamere piazzate davanti al letto, a mia insaputa, e una ragazza di fianco!

Vivete in una generazione che comunica via social: come vi vedreste a vivere ai tempi in cui i DM non esistevano? In cui i rapporti non erano “social”?

El Ma risponde senza la minima esitazione: “Oh sì! Mi sarebbe piaciuto, perché secondo me l’amore prima era molto più vero! Quando amavi qualcuno non c’era bisogno di scriverlo o mettere like sulle sue storie!”

La più diffidente del trio si rivela, deliziosamente, anche la più romantica.

Fate centinaia di interviste a settimana: c’è una domanda che non vi hanno ancora fatto?

“Ci hanno chiesto di tutto! Forse stranamente nessuno ci ha mai chiesto se fossimo fidanzati, se tra di noi fosse nata una coppia. No, non c’è nulla, siamo solo amici!”

Non è difficile capire perché, probabilmente, non gli sia mai stato chiesto.

Basta una breve chiacchierata con questi tre ragazzi per respirare la loro amicizia, fatta di entusiasmo e complicità musicale che non abbiamo dubbi, condivideranno anche in DM. I loro.