Beatles: sessant’anni fa lo storico concerto allo Shea Stadium di New York

Hanno innovato la musica come nessun altro i Beatles. Dal punto di vista musicale, ma non solo. Il 15 agosto 1965 inaugurano la stagione dei concerti negli stadi. Prima di loro nessuno si era lanciato in un’impresa di queste dimensioni. Una sfida totale, a cominciare dal sistema di diffusione del suono che per la prima volta doveva avere la potenza di arrivare a decine di migliaia di persone.

Il luogo prescelto per ospitare gli adepti americani della beatlemania è lo Shea Stadium di New York. Cinquantacinquemila e seicento biglietti venduti per un evento storico, il primo vero bagno di folla nella storia del pop. Dal punto di vista tecnico lo spettacolo fu un disastro. L’amplificazione era evidentemente inadatta e le voci dei Beatles risultarono coperte per quasi tutta la durata dello show dalle urla dei fan. Detto questo, quel giorno l’orizzonte della musica popolare cambiò per sempre. E i sistemi di amplificazione vennero ripensati per adattarsi alle caratteristiche degli stadi.

“Signore e signori, venerati dal loro Paese, decorati dalla loro Regina, amati qui in America, ecco a voi i Beatles!”. Con queste parole i Fab Four vennero introdotti alla folla. I quattro arrivarono all’interno dello stadio a bordo di un furgone Wells Fargo. Impressionante il volume delle urla dei fan. Nel film documentario “The Beatles at the Shea Stadium” si vedono chiaramente gli uomini della security tapparsi le orecchie per proteggersi dalle urla assordanti del pubblico.

Urla, che come dicevamo prima, sono proseguite per tutta la durata della performance, impedendo ai Beatles di sentire quello che stavano suonando e cantando. Il documentario The Beatles – Eight days a week, diretto da Ron Howard e uscito nelle sale nel 2016, contiene trenta minuti di immagini perfettamente restaurate tratte dalla performance allo Shea Stadium.

Questa la scaletta del concerto:

Twist and Shout

She’s a woman

I feel fine

Dizzy Miss Lizzy

Ticket to ride

Everybody’s trying to be my baby

Can’t buy me love

Baby’s in black

Act naturally

A hard day’s night

Help!

I’m down