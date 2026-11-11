Arriva “RTL 102.5 Power Hits Estate – 10 Years”: il vinile che celebra dieci estati di grandi successi. Speciale edizione per festeggiare il decimo anniversario di RTL 102.5 Power Hits Estate con i brani vincitori dal 2017 al 2026. Preorder dal 12 novembre alle ore 14.00 sui principali digital store e sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia: https://store.rtl.it/⁠￼

Quando le giornate si fanno più fredde, basta una canzone estiva per sentirsi di nuovo al caldo. Arriva “RTL 102.5 Power Hits Estate – 10 Years”, lo speciale vinile che celebra i dieci anni di RTL 102.5 Power Hits Estate, l’evento musicale che ogni anno decreta il tormentone dell’estate italiana.

Un’edizione celebrativa che racchiude in un unico disco i brani vincitori delle ultime dieci edizioni, dal 2017 al 2026: dieci successi che hanno fatto cantare e ballare tutte le generazioni, diventando le vere e proprie colonne sonore delle nostre estati.

Da Francesco Gabbani a Boomdabash, protagonisti di ben tre edizioni insieme a Loredana Bertè e Alessandra Amoroso, passando per Marco Mengoni, Fedez, Tananai e Mara Sattei, The Kolors, Annalisa, Alfa e Manu Chao, fino ai Pinguini Tattici Nucleari, vincitori dell’edizione 2026 con “Sorry Scusa Lo Siento”, che chiude questa speciale raccolta.

“RTL 102.5 Power Hits Estate – 10 Years” sarà disponibile in preorder dal 12 novembre alle ore 14:00 sui principali digitalstore e sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia. La vendita generale partirà il 20 novembre.

LA TRACKLIST

1. Francesco Gabbani – Tra le granite e le granate (2017)

2. Boomdabash feat. Loredana Bertè – Non ti dico no (2018)

3. Boomdabash feat. Alessandra Amoroso – Mambo salentino (2019)

4. Boomdabash feat. Alessandra Amoroso – Karaoke (2020)

5. Marco Mengoni – Ma stasera (2021)

6. Fedez, Tananai, Mara Sattei – La dolce vita (2022)

7. The Kolors – Italodisco (2023)

8. Annalisa & Tananai – Storie brevi (2024)

9. Alfa feat. Manu Chao – A me mi piace (2025)

10. Pinguini Tattici Nucleari – Sorry Scusa Lo Siento (2026)

Produzione: Universal Music Group