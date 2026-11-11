Legge 104, puoi ottenere il trasferimento anche se l’azienda dice no: cosa cambia con la nuova sentenza

Lavorare a centinaia di chilometri da un genitore con disabilità e vedersi negare il trasferimento per ragioni aziendali. Una situazione che riguarda numerose famiglie italiane e sulla quale arriva un’importante pronuncia della Corte d’Appello di Roma. Con una sentenza del 14 ottobre 2026, i giudici hanno riconosciuto il diritto di un dipendente di Poste Italiane a essere trasferito vicino alla madre disabile, nonostante un vincolo contrattuale che gli impediva di cambiare sede prima di tre anni.

La decisione riporta al centro dell’attenzione le tutele previste dalla Legge 104, in particolare il diritto dei lavoratori che assistono familiari con disabilità grave a scegliere, quando possibile, una sede di lavoro vicina alla persona da assistere. Un principio che può prevalere sulle disposizioni interne delle aziende, ma che non comporta un diritto automatico al trasferimento.

Legge 104, il caso del dipendente trasferito da Varese a Messina

La vicenda riguarda un lavoratore di Poste Italiane impiegato a Varese, che aveva chiesto di poter rientrare in Sicilia per assistere la madre con disabilità, residente nel territorio di Messina.

L’azienda aveva respinto la richiesta facendo riferimento a un vincolo triennale di permanenza nella sede di assegnazione. In base alle disposizioni interne, il dipendente non poteva partecipare alle procedure di mobilità prima che fossero trascorsi tre anni. Gli era stata inoltre negata la precedenza richiesta in qualità di caregiver.

Il lavoratore aveva quindi deciso di rivolgersi alla giustizia. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso, riconoscendo la validità della posizione aziendale. La situazione è cambiata con il giudizio d’appello.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 14 ottobre 2026, ha ribaltato la decisione, riconoscendo il diritto al trasferimento e disponendo che Poste Italiane assegnasse il dipendente prioritariamente a una sede nel Comune di Messina o, in alternativa, nella provincia.

La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio, quantificate in 7.200 euro, oltre agli accessori previsti.

Cosa prevede la Legge 104 sul trasferimento del lavoratore

Il riferimento normativo è l’articolo 33, comma 5, della Legge 104 del 1992, che riconosce al lavoratore che assiste una persona con disabilità grave il diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavorativa più vicina al domicilio del familiare.

La disposizione si applica ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che soddisfano i requisiti previsti dalla legge.

La norma non tutela soltanto la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti, ma anche l’esigenza di rendere concretamente possibile l’assistenza. La vicinanza geografica può infatti diventare essenziale quando il familiare necessita di cure, accompagnamento o sostegno nella vita quotidiana.

Il punto centrale è il rapporto tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e i diritti riconosciuti dalla normativa sulla disabilità.

La sentenza romana evidenzia che un vincolo aziendale di permanenza nella sede non può essere considerato, da solo, un motivo sufficiente per escludere le tutele previste dalla Legge 104.

L’azienda può rifiutare il trasferimento con la Legge 104?

La risposta è sì, ma il rifiuto deve essere valutato alla luce delle condizioni previste dalla legge e delle circostanze concrete.

L’articolo 33 contiene infatti un’espressione fondamentale: «ove possibile». Questo significa che il lavoratore non può pretendere automaticamente il trasferimento in qualsiasi sede, indipendentemente dalle necessità organizzative dell’impresa.

La richiesta deve essere esaminata considerando la situazione del familiare assistito, i requisiti per beneficiare della tutela e la possibilità effettiva di assegnare il dipendente a una sede più vicina.

L’azienda può quindi opporre esigenze organizzative concrete, ma il semplice richiamo a un regolamento interno o a un periodo minimo di permanenza non è necessariamente sufficiente a giustificare il diniego.

La decisione della Corte d’Appello di Roma non introduce una nuova legge né elimina tutti i vincoli alla mobilità professionale. Conferma piuttosto la necessità di valutare le richieste di trasferimento alla luce della tutela riconosciuta ai familiari delle persone con disabilità.

Chi può chiedere il trasferimento per assistere un familiare disabile

Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 33, comma 5, devono essere rispettati specifici requisiti.

La persona assistita deve trovarsi in una situazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Non è quindi sufficiente una generica condizione di invalidità o il semplice riconoscimento della Legge 104 senza l’accertamento della gravità richiesto dalla norma.

Il lavoratore deve inoltre rientrare tra i familiari o gli altri soggetti ammessi alla tutela e prestare effettivamente assistenza alla persona interessata.

La possibilità di trasferimento va distinta dai tre giorni di permesso retribuito mensile: si tratta di due tutele previste dalla medesima normativa, ma con presupposti e modalità di applicazione differenti.

Come chiedere il trasferimento e cosa fare se l’azienda dice no

Il lavoratore che intende ottenere l’avvicinamento alla persona assistita può presentare una richiesta formale al datore di lavoro, richiamando l’articolo 33, comma 5, della Legge 104.

È opportuno accompagnare la domanda con la documentazione relativa al riconoscimento della disabilità grave e con gli elementi necessari a dimostrare il rapporto familiare, le esigenze di assistenza e la sede per cui viene richiesto il trasferimento.

In caso di risposta negativa, è importante esaminare le motivazioni fornite dall’azienda. Un rifiuto fondato esclusivamente su una regola interna potrebbe infatti essere contestabile, soprattutto quando non risulti adeguatamente valutata la situazione del lavoratore.

Prima di intraprendere un’azione giudiziaria è possibile rivolgersi a un sindacato o a un professionista specializzato in diritto del lavoro per verificare la sussistenza dei requisiti e le eventuali possibilità di ricorso.

Cosa cambia dopo la sentenza della Corte d’Appello di Roma

Il caso del dipendente di Poste Italiane rappresenta un riferimento significativo per chi si trova a dover conciliare un impiego lontano da casa con la necessità di assistere un genitore o un altro familiare con disabilità grave.

La pronuncia non rende automatico il trasferimento e non costituisce una modifica legislativa valida indistintamente per tutti i lavoratori. Mostra però che le regole aziendali sulla mobilità non possono essere applicate senza considerare i diritti riconosciuti dalla Legge 104.

Per i caregiver, la conseguenza più importante è che un diniego del datore di lavoro non chiude necessariamente la questione. Quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, la richiesta di avvicinamento può essere sottoposta a una valutazione giudiziaria, anche in presenza di vincoli contrattuali o organizzativi interni.