Annalisa: esce “Ma io sono fuoco”

Ma io sono fuoco è un album che parla di rapporti umani, di vita, di superficialità maschile, di passaggi di tempo (ha da poco compiuto 40 anni). Il nuovo disco arriva in un momento magico della carriera di Annalisa che finora annovera 19 singoli di successo per un totale di 52 dischi di platino e 14 d’oro.

Dal punto di vista sonoro l’album oscilla tra il presente e il passato in una contaminazione totale tra il pop contemporaneo e il synth pop elettronico degli anni Ottanta. I brani simbolo del disco sono Maschio, Piazza San Marco con Marco Mengoni, Avvelenata (feauturing Paolo Santo) e la conclusiva Una tigre sul letto continua a parlarmi.

La copertina “rimanda direttamente alla metafora del tempo circolare del filosofo Jorge Luis Borges, così come il titolo dell’album e i colori: il tempo è un fiume, è una tigre, è un fuoco, e ci trascina, divora, consuma, così come anche noi facciamo con lui, o ci imponiamo di fare. Torniamo in qualche modo quindi anche al vortice, quello della vita, dove ci ritroviamo a girare, ma in questo viaggio non c’è nulla di puramente passivo, c’è anzi un equilibrio tra accadimenti e opportunità, e il titolo dell’album, “Ma io sono fuoco”, si inserisce proprio in questa linea di pensiero. Con questa affermazione, Annalisa rivendica la propria appartenenza a quella forza inesorabile del tempo che brucia e trasforma, reagisce, distrugge per evolvere”.

Per celebrare l’uscita dell’album sarà allestita una mostra fotografica, “Art Gallery & instore” , in alcune gallerie d’arte delle principali città italiane

venerdì 10 ottobre @ MILANO – ORE 17:00 BOSSSPACE Via dei Bossi, 2

sabato 11 ottobre @BOLOGNA – ORE 14:00 GALLIERA E20 Via Galliera, 18/C

domenica 12 ottobre @TORINO – ORE 11:00 CAMERA via delle Rosine 18,

lunedì 13 ottobre @ROMA – ORE 16:00 HORTI SALLUSTIANI Piazza Sallustio 21

martedì 14 ottobre @NAPOLI – ORE 14:00 MADE IN CLOISTER Piazza Enrico De Nicola, 48

mercoledì 15 ottobre @BARI – ORE 14:00 GALLERIA BAART– via Calefati, 35

Annalisa tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani:

Questo il calendario completo, info friendsandpartners.it:

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero) SOLD OUT

Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

martedì 2 dicembre @ Eboli (SA) – Palasele

venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio

Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio

mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena SOLD OUT