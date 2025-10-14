Addio a D’Angelo, icona e genio della black music americana

Aveva 51 anni: con i suoi tre album ha rivoluzionato il suono del soul e del rhythm and blues

Aveva 51 anni Michael Euhene Archer, artista geniale, noto come D’Angelo, una delle voci più intense e autorevoli del soul/rhythm and blues. La notizia della sua morte a causa di un tumore al pancreas è stata comunicata dalla famiglia: “La stella più luminosa della nostra famiglia ha spento la sua luce in questa vita”, si legge nel comunicato, che invita i fan a ricordarlo attraverso la sua musica.

D’Angelo, nato a Richmond in Virginia, era cresciuto in una famiglia di stampo religioso: suo padre e il nonno erano predicatori pentecostali e la musica gospel è stata la colonna sonora della sua adolescenza. Da quando compie 15 anni inizia a cantare e a suonare in diverse band. Il salto nel mondo dei professionisti avviene quando vince per tre serate consecutive il celebre contest Amateur Night all’Apollo Theater di Harlem.

ll suo primo grande riconoscimento arriva nel 1994 con il brano U Will Know, realizzato per il supergruppo R&B Black Men United. Da lì a breve diventa l’esponente di punta del movimento neo soul con il disco Brown Sugar che vende un milione di copie negli Stati Uniti. Nel 2000 pubblica Voodoo, il suo secondo lavoro che debutta al primo posto nella classifica di Billboard e ottiene recensioni entusiastiche in tutto il mondo. Grazie a questo disco conquista due Grammy.

Dopo un lungo silenzio, dovuto a problemi di salute, dipendenze e problemi personali, nel 2014 esce Black Messiah il terzo e ultimo album in studio, un capolavoro assoluto, che attinge dai classici del funk old school, suonato divinamente da musicisti di altissimo livello: il batterista Questlove, il bassista Pino Palladino, il chitarrista Isaiah Sharkey e il trombettista Roy Hargrove. Molti critici lo hanno paragonato al leggendario disco di Sly & the Family Stone, There’s a Riot Goin’ On.

Poi ancora silenzio fino al 2024 quando si sparge la notizia dell’incisione di una mancata di brani nuovi finora mai pubblicati. Estremamente attento a preservare la privacy, D’Angelo ha avuto tre figli: uno con la cantante soul Angie Stone, (morta quest’anno in un incidente stradale) e due da relazioni successive.