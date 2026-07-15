«Molto bella!»: Papa Leone XIV commenta la colonna sonora del suo viaggio in Perù

Ha un titolo dolce e avvolgente, che suona come un abbraccio: León, hermano del camino. Leone, fratello del cammino. È la canzone ufficiale scelta per accompagnare la visita apostolica di Papa Leone XIV in Perù, prevista per il prossimo novembre. Il brano, composto in ritmi andini dal musicista peruviano Jaime Montoya e interpretato dal gruppo corale Aguchita, ha vinto il concorso nazionale indetto dall’Istituto nazionale di radio e televisione del Perù, dalla Conferenza episcopale peruviana e dall’arcidiocesi di Lima.

Tra le prime reazioni alla vittoria del brano, la più attesa è arrivata direttamente da Roma. Il Pontefice ha scritto una lettera al cardinale Carlos Castillo, arcivescovo di Lima, per esprimere le sue congratulazioni. «Molto bella, la canzone!», ha commentato entusiasticamente, riconoscendo l’impegno e la creatività delle centinaia di partecipanti al concorso. Una reazione tutt’altro che scontata: il Papa non si è limitato a prenderne atto, ma ha scelto di commentarla di persona.

Come è nata l’idea del concorso e della canzone

L’iniziativa non è nata esclusivamente per motivi protocollari. Durante la cerimonia di premiazione, il cardinale Castillo ha chiarito infatti lo spirito che ha animato il progetto: «Una delle cose che più mi hanno colpito del nostro Papa Leone XIV è che ci ascolta e ci vuole comprendere». La musica, in questo caso, è diventata uno strumento per preparare il terreno all’arrivo del Pontefice. Cinthia Ramírez, rappresentante dell’Istituto nazionale di radio e televisione, ha annunciato che il vincitore avrà la possibilità di eseguire il brano dal vivo davanti al Papa. La canzone sarà inoltre inserita nel programma delle attività previste nelle città che Leone XIV visiterà.

Il legame fra Papa Leone XIV e il Perù

Il legame tra Leone e il Perù non è recente e neppure formale. Il Santo Padre ha vissuto nel Paese per quasi 20 anni: prima come missionario agostiniano, poi come vescovo di Chiclayo. Nel 2015 ha persino ottenuto la cittadinanza peruviana, segno concreto di un’appartenenza che va ben oltre il mandato istituzionale.

Il governo di Lima, nello specifico, ha proposto per il viaggio apostolico un itinerario che toccherebbe le città di Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa e Cusco. Un percorso che, per il Papa, rappresenterebbe un vero e proprio ritorno a casa.