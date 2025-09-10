Woody Allen compie 90 anni e debutta con il suo primo romanzo «Che succede a Baum?»

Dopo una carriera leggendaria nel cinema, Woody Allen si misura per la prima volta con la narrativa: un romanzo ironico e caustico che racconta nevrosi, gelosie e segreti dell’editoria newyorkese.

In occasione dei suoi 90 anni, Woody Allen ha scelto di regalarsi un esordio letterario: il 23 settembre uscirà in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, il suo primo romanzo, Che succede a Baum?, pubblicato da La nave di Teseo. Dopo una carriera cinematografica che lo ha reso un simbolo della commedia americana, Allen affronta ora la pagina scritta con la stessa ironia corrosiva che da sempre lo contraddistingue.

Il protagonista: Asher Baum

Il libro ha come centro la figura di Asher Baum, giornalista ebreo di mezza età che, tra romanzi e opere teatrali accolti con scarso entusiasmo dalla critica, cerca di sopravvivere alle proprie insicurezze. L’editore che lo aveva lanciato lo ha abbandonato, il suo terzo matrimonio vacilla e la gelosia lo spinge a sospettare della moglie, di un fratello più affascinante di lui e perfino dei vicini di casa.

Una satira dell’editoria newyorkese

Attraverso Baum, Allen mette in scena un universo nevrotico e paradossale, specchio tanto dei rapporti personali quanto del mondo letterario. Il romanzo si muove tra ansie quotidiane, malintesi coniugali e il ritratto caustico dell’industria editoriale di New York, raccontata con lo sguardo di chi ne conosce bene vizi e vanità.

Una trama serrata tra ironia e segreti

Il protagonista si trova coinvolto in una spirale di situazioni imbarazzanti: una giornalista giovane e ambiziosa pronta a rendere pubbliche le sue avances, un matrimonio in bilico e un segreto potenzialmente devastante che potrebbe cambiare la sua vita. Intorno a lui, una folla di personaggi che reagiscono alle sue nevrosi oscillando tra il sarcasmo e l’indifferenza.