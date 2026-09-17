Perché la scuola di Singapore è la migliore al mondo (e cosa la rende davvero diversa)

Qual è il segreto di Singapore? La domanda viene spontanea dopo aver letto i risultati dell’ultima indagine OCSE-PISA che ha coinvolto 760 mila studenti e studentesse, rappresentativi di circa 33 milioni di quindicenni in 91 Paesi. È la più ampia valutazione internazionale mai realizzata sulle competenze a 15 anni: non misura quanto un ragazzo ricordi una lezione, ma quanto sappia usare ciò che ha imparato per leggere un testo, risolvere un problema matematico, interpretare dati, affrontare una situazione scientifica nuova.

Il quadro globale è preoccupante: nell’area OCSE un quindicenne su cinque non raggiunge il livello di base contemporaneamente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L’Italia, in questo contesto, regge: 483 punti in scienze contro 482 della media OCSE, 474 in lettura contro 461, 468 in matematica contro 463. E mentre molti sistemi arrancano, in vetta alle classifiche c’è Singapore.

L’infrastruttura invisibile del primato asiatico

La piccola città-Stato asiatica non è arrivata lì per caso. Da anni i suoi quindicenni sono ai vertici mondiali in matematica, lettura e scienze. Non esiste una sola formula magica: il risultato è l’effetto di un sistema centralizzato, di una strategia costruita sul lungo periodo, della selezione e della formazione degli insegnanti, di metodi didattici molto strutturati e di una cultura che attribuisce allo studio un valore altissimo. Ma quel successo ha un rovescio: la pressione, la competizione e il rischio che la scuola diventi troppo presto una corsa a eliminazione.

Singapore è una città-Stato piccola, priva di grandi risorse naturali e collocata in un’area economicamente ipercompetitiva. Per questo, fin dall’indipendenza, ha considerato l’istruzione non come un servizio accessorio, ma come la principale infrastruttura per costruire il proprio futuro. La logica è semplice: se non si può contare su materie prime, si deve investire nella qualità delle persone. La scuola serve a formare lavoratori qualificati, tecnici, ricercatori, imprenditori e cittadini capaci di muoversi in un’economia globale ad alta intensità di conoscenza.

Il Ministero dell’Istruzione mantiene una guida molto forte. I programmi nazionali sono coerenti, vengono pianificati e periodicamente rivisti; la formazione del personale, le valutazioni e i passaggi di carriera non sono lasciati alla casualità delle singole scuole. Il sistema non è privo di autonomia, ma possiede una direzione comune molto più chiara e stabile di quella che si ritrova in molti Paesi occidentali. È una differenza di impostazione prima ancora che di metodi. Singapore non cambia rotta a ogni ciclo politico: costruisce riforme per fasi, le valuta, corregge ciò che non funziona e continua a investire. Questa continuità consente alle scuole di lavorare su obiettivi reali, non solo di inseguire l’ultima emergenza.

Investire sul corpo docente: status, carriere e stipendi

Il vero segreto di Singapore sta nella scelta e nella cura degli insegnanti. Insegnare è una professione ad alto status, con una selezione severa e percorsi di sviluppo riconoscibili. Il sistema punta a reclutare candidati fra i migliori laureati, finanziandone la formazione iniziale e chiedendo standard elevati. Viene ammessa ai programmi di formazione soltanto una quota ristretta dei migliori candidati, mentre i docenti possono scegliere carriere differenziate: rimanere specialisti della didattica in classe, svilupparsi come esperti disciplinari o assumere funzioni di leadership scolastica. Questo ultimo punto è cruciale. In molti sistemi, per crescere professionalmente un insegnante deve quasi per forza smettere di insegnare e passare alla dirigenza o all’amministrazione. A Singapore, invece, un docente molto bravo può essere valorizzato anche restando vicino agli studenti e diventando un riferimento per i colleghi.

La formazione non termina con l’ingresso in ruolo. Il docente viene osservato, affiancato, aggiornato. La scuola tratta la qualità della lezione come una competenza professionale da coltivare continuamente, non come un talento individuale affidato alla buona volontà. Anche la mobilità dei dirigenti scolastici risponde a questa logica: il loro trasferimento periodico serve a evitare che le scuole migliori trattengano per sempre le migliori leadership e che le altre restino indietro. Il principio è distribuire l’esperienza e rendere più uniforme la qualità del sistema.

A Singapore un insegnante laureato che entra nella scuola pubblica parte in genere da circa 3.800–4.600 dollari di Singapore lordi al mese (2.400–2.900 euro) che raddoppiano quando il docente diventa «senior», con percorsi di carriera, bonus e incentivi alla permanenza che rendono la professione interessante anche sul piano economico.

Il metodo CPA: smontare i concetti per capire le formule

Il simbolo più conosciuto del modello è il cosiddetto metodo Singapore per la matematica. La sua struttura è spesso riassunta nell’acronimo CPA: concreto, pittorico, astratto. Un concetto non viene presentato subito con una formula. Prima si parte da oggetti, quantità e situazioni manipolabili; poi gli studenti trasformano quei rapporti in immagini, disegni e diagrammi; soltanto alla fine passano ai numeri e ai simboli.

L’idea è che un bambino non debba imparare una procedura prima di capire ciò che rappresenta. Se deve risolvere un problema sulle frazioni, non si limita a ricordare una regola: usa oggetti, segmenti, rettangoli divisi in parti, diagrammi a barre. Solo dopo traduce quel ragionamento nella notazione matematica.

La spinta del kiasu e la paura di restare indietro

In questa architettura si inserisce una cultura scolastica molto forte. La società singaporiana attribuisce grande valore al merito, alla disciplina e all’impegno. È qui che compare la parola kiasu, espressione popolare che significa letteralmente “paura di perdere” o “paura di restare indietro”. Il termine può suonare inquietante, ma descrive una componente reale: lo studio è percepito come una strada decisiva per la mobilità sociale e familiare. Anche una prova internazionale come PISA, che non incide direttamente sul voto scolastico individuale, viene affrontata con grande serietà. Non perché gli studenti siano “naturalmente più intelligenti”, ma perché scuola, famiglie e istituzioni trasmettono l’idea che l’impegno scolastico abbia conseguenze concrete. Questa cultura produce perseveranza e risultati. Ma può facilmente trasformarsi in ansia, soprattutto quando il valore di una persona viene identificato troppo strettamente con la sua prestazione.

Il sistema singaporeano è diventato meno rigido rispetto al passato, ma conserva una forte componente selettiva. Storicamente, il passaggio dalla primaria alla secondaria era segnato da esami molto importanti, capaci di indirizzare precocemente gli studenti verso percorsi più o meno accademici. Negli ultimi anni il Ministero ha cercato di ridurre l’effetto-etichetta di questi passaggi: ha superato alcuni raggruppamenti fissi e ha introdotto una maggiore flessibilità per materia, così che uno studente possa affrontare discipline diverse a livelli diversi.

È una riforma significativa. Tuttavia, la competizione non scompare. Le famiglie continuano a percepire ogni passaggio come potenzialmente decisivo e il ricorso alle lezioni private resta molto diffuso. La cosiddetta shadow education — il mercato del tutoring e delle ripetizioni private dopo l’orario scolastico — allunga il tempo della scuola ben oltre l’aula. Qui emerge uno dei limiti più delicati del modello. Se il rendimento scolastico dipende anche da risorse aggiuntive acquistabili dalle famiglie, la meritocrazia rischia di diventare meno pura di come si racconta: chi può permettersi sostegni, corsi e tutor parte con un vantaggio.

Il prezzo emotivo del primato e la sfida del benessere

Da anni Singapore è associata a livelli elevati di stress scolastico, ansia da test e timore di deludere le aspettative familiari. È la conseguenza di un sistema in cui la scuola viene vissuta come il principale ascensore sociale, mentre la concorrenza per le posizioni migliori inizia presto. Il Ministero dell’Istruzione conosce il problema e ha introdotto correttivi. Le pagelle non devono più esporre la posizione dello studente rispetto ai compagni attraverso classifiche esplicite; la retorica ufficiale insiste sempre più su apprendimento, sviluppo personale, carattere, benessere e competenze per la vita, non soltanto su voti ed esami.

La direzione della riforma è chiara: ridurre la competizione visibile senza rinunciare agli standard elevati. È una sfida tutt’altro che semplice. Perché abolire una classifica interna non cancella automaticamente la pressione esterna, i confronti fra famiglie, il peso degli esami selettivi o le aspettative di una società che premia fortemente la performance.

Il rischio è quello di una scuola che insegna a risolvere problemi complessi, ma fatica a insegnare agli studenti a convivere con l’errore. Una scuola capace di formare giovani molto preparati, ma che può far vivere a qualcuno l’insuccesso come una sconfitta personale anziché come una parte normale dell’apprendimento.