«Panorama On the Road» fa tappa a Napoli: confronto su sicurezza, lavoro e infrastrutture

«Panorama On the Road» fa tappa a Napoli: confronto su sicurezza, lavoro e infrastrutture
Italo Capurro
Italo Capurro
Una giornata di dibattito e approfondimento sui temi cruciali per il futuro del Paese. Il settimanale Panorama, diretto da Maurizio Belpietro, porta il suo format itinerante “Panorama On the Road” a Napoli, con un appuntamento in programma il 2 ottobre alle ore 16.00 nello storico Palazzo San Teodoro di Riviera di Chiaia.

La giornata vedrà alternarsi ministri, rappresentanti delle istituzioni, magistrati e accademici in un confronto serrato sui grandi nodi che attraversano la società italiana: infrastrutture, trasporti, sanità, sicurezza e lavoro.

Il programma dell’evento

Ore 16.00 – Accredito

Sicurezza, legalità, coesione. La bussola del Viminale

Intervista a Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno
Conduce: Maurizio Belpietro, Direttore Panorama

Le sfide del governo tra politica estera e territorio

Intervista a Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Esteri
Conduce: Maurizio Belpietro

Criminalità e insicurezza. Le regole della libertà

Intervista a Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli
Conduce: Maurizio Belpietro

Filiera e lavoro, motori del futuro del Paese

Intervista a Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura
Conduce: Manuela Moreno, giornalista

Napoli universitaria, capitale della conoscenza

Intervento di Matteo Lorito, Rettore Università Federico II
Conduce: Manuela Moreno

Rigenerazione urbana. La sfida parte dai Comuni

Intervista a Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli
Conduce: Maurizio Belpietro, Direttore La Verità

