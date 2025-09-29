«Panorama On the Road» fa tappa a Napoli: confronto su sicurezza, lavoro e infrastrutture

Una giornata di dibattito e approfondimento sui temi cruciali per il futuro del Paese. Il settimanale Panorama, diretto da Maurizio Belpietro, porta il suo format itinerante “Panorama On the Road” a Napoli, con un appuntamento in programma il 2 ottobre alle ore 16.00 nello storico Palazzo San Teodoro di Riviera di Chiaia.
La giornata vedrà alternarsi ministri, rappresentanti delle istituzioni, magistrati e accademici in un confronto serrato sui grandi nodi che attraversano la società italiana: infrastrutture, trasporti, sanità, sicurezza e lavoro.
Il programma dell’evento
Ore 16.00 – Accredito
Sicurezza, legalità, coesione. La bussola del Viminale
Intervista a Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno
Conduce: Maurizio Belpietro, Direttore Panorama
Le sfide del governo tra politica estera e territorio
Intervista a Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Esteri
Conduce: Maurizio Belpietro
Criminalità e insicurezza. Le regole della libertà
Intervista a Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli
Conduce: Maurizio Belpietro
Filiera e lavoro, motori del futuro del Paese
Intervista a Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura
Conduce: Manuela Moreno, giornalista
Napoli universitaria, capitale della conoscenza
Intervento di Matteo Lorito, Rettore Università Federico II
Conduce: Manuela Moreno
Rigenerazione urbana. La sfida parte dai Comuni
Intervista a Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli
Conduce: Maurizio Belpietro, Direttore La Verità