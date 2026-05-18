Assegno unico maggio 2026, quando arrivano i pagamenti e cosa fare subito per non perdere gli arretrati

Maggio è uno dei mesi più delicati per le famiglie che ricevono l’Assegno unico universale. Da una parte c’è l’attesa degli accrediti INPS, dall’altra una scadenza che può cambiare in modo concreto l’importo ricevuto ogni mese. Perché chi non aggiorna l’Isee entro il termine previsto rischia di perdere centinaia di euro, ricevendo soltanto la quota minima prevista dal sistema.

Ed è proprio in queste settimane che migliaia di nuclei familiari stanno controllando conti correnti, portale INPS e Caf per capire quando arriveranno i pagamenti di maggio 2026 e soprattutto se ci sia ancora tempo per recuperare eventuali arretrati.

L’Assegno unico universale, ormai diventato il principale sostegno economico per le famiglie con figli a carico, continua infatti a funzionare attraverso un meccanismo che lega l’importo all’Isee aggiornato. Nessuna famiglia resta esclusa dalla misura, ma senza Dsu il contributo si riduce automaticamente al minimo.

Anche per maggio 2026 i pagamenti seguiranno il calendario ormai consolidato adottato dall’INPS negli ultimi mesi. Le famiglie che già ricevono regolarmente l’Assegno unico e che non hanno modificato composizione del nucleo familiare o situazione Isee dovrebbero ricevere l’accredito tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio.

Sul conto corrente indicato all’INPS arriveranno quindi gli importi calcolati sulla base del reddito familiare, del numero dei figli, dell’età e dell’eventuale presenza di minori con disabilità.

Situazione diversa invece per chi ha appena presentato una nuova Dsu oppure per le famiglie che attendono il primo pagamento. In questi casi l’INPS deve prima elaborare i dati aggiornati e verificare la nuova situazione economica del nucleo. Per questo motivo gli accrediti potrebbero slittare di alcuni giorni, pur restando attesi entro la fine del mese.

La scadenza decisiva per recuperare gli arretrati

Il vero nodo di queste settimane, però, non riguarda soltanto le date dei pagamenti. A preoccupare molte famiglie è soprattutto la scadenza del 30 giugno 2026, termine ultimo per presentare la Dsu aggiornata e recuperare gli arretrati dei mesi precedenti.

Chi non presenta l’Isee aggiornato viene automaticamente collocato nella fascia di reddito più alta. Questo significa ricevere soltanto l’importo minimo previsto per l’Assegno unico, che oggi corrisponde a 58,30 euro per ogni figlio minore a carico.

Una situazione che spesso non dipende da una scelta, ma semplicemente da dimenticanze, ritardi o documentazione non aggiornata. Ed è qui che entra in gioco la possibilità di recuperare gli arretrati: presentando la Dsu entro il 30 giugno, infatti, l’INPS ricalcolerà gli importi spettanti dall’inizio dell’anno e verserà anche le differenze non ricevute nei mesi precedenti.

Per molte famiglie si tratta di cifre che possono diventare importanti, soprattutto in presenza di più figli o Isee bassi.

Perché l’Isee cambia l’importo dell’assegno

L’Assegno unico è definito “universale” perché spetta a tutte le famiglie con figli, indipendentemente dal reddito. Ma questo non significa che tutti ricevano la stessa cifra.

L’importo varia infatti in base all’Isee del nucleo familiare. Più basso è il reddito, più alta sarà la somma riconosciuta dall’INPS. Al contrario, chi non presenta la Dsu viene automaticamente considerato nella fascia economicamente più alta e riceve quindi soltanto il minimo previsto.

È proprio questo il motivo per cui ogni anno milioni di famiglie devono aggiornare la propria situazione economica attraverso la Dichiarazione sostitutiva unica.

Come presentare la Dsu per aggiornare l’Isee

La procedura può essere effettuata direttamente online attraverso il Portale unico Isee disponibile sul sito INPS. Nel caso dell’Assegno unico, essendo coinvolto l’intero nucleo familiare, tutti i componenti maggiorenni devono autorizzare l’utilizzo dei propri dati.

Chi preferisce evitare errori o procedure digitali può comunque rivolgersi a un Caf, che provvederà alla compilazione e all’invio della documentazione necessaria.

Una volta completata la pratica, l’INPS elaborerà il nuovo Isee e aggiornerà automaticamente l’importo dell’Assegno unico, includendo eventualmente anche gli arretrati spettanti.

Perché l’Assegno unico resta centrale per milioni di famiglie

Nel pieno di una fase economica ancora segnata da inflazione, caro bollette e aumento delle spese quotidiane, l’Assegno unico continua a rappresentare uno degli aiuti più importanti per le famiglie italiane.

Ed è proprio per questo che le date dei pagamenti e le scadenze legate all’Isee generano ogni mese un’ondata di ricerche online, dubbi e richieste di chiarimento. Perché dietro quei bonifici non c’è soltanto un contributo statale, ma una parte fondamentale dell’equilibrio economico di milioni di genitori.