Volata Champions League e salvezza: tutte le combinazioni nell’ultima giornata della Serie A

Celebrato lo scudetto dell’Inter, chiusa la corsa alla Conference League e con Pisa e Verona già retrocesse, ecco quali sono i verdetti ancora da scrivere nei 90 minuti che chiudono il campionato.

Novanta minuti da giocare e tre verdetti ancora da scrivere. Ecco cosa attende la Serie A nell’ultimo turno del campionato. Assegnato lo scudetto all’Inter e determinate le retrocessioni di Verona e Pisa, con l’Atalanta che va in Conference League senza possibilità di raggiungere il sesto posto o di essere a sua volta superata dal Bologna, in ballo ci sono ancora due passaporti per la Champions League e uno slot che spedisce in Serie B.

Una serie di combinazioni da tenere d’occhio nel vivere i match dell’ultimo turno stagionale. Quelli che sono legati ai verdetti ancora in bilico sono stati posizionati dalla Lega Calcio Serie A tutti in contemporanea alle ore 20,45 di domenica 24 maggio 2026.

Volata Champions League, ecco chi si qualifica se…

Ci sono quattro squadre in corsa con due slot a disposizione. Chi resta fuori retrocede in Europa League senza rischio di scivolare oltre perché l’Atalanta è troppo lontana per insidiare il sesto posto. A novanta minuti dalla fine sono dentro Roma e Milan a quota 70 punti, mentre resterebbero fuori Como e Juventus che si trovano due lunghezze sotto. Ecco le varie combinazioni, squadra per squadra:

Il Milan va in Champions League se:

vince contro il Cagliari a San Siro;

pareggia e Como e Juventus non vincono entrambe oppure, se Como e Juventus vincono, la Roma non vinca in trasferta a Verona;

perde con il Cagliari, ma unicamente se Como e Juventus non vincono entrambe le rispettive partite.

La Roma va in Champions League se:

vince a Verona salendo a quota 73 punti, irraggiungibile per Juventus e Como;

pareggia o perde a Verona ma solo se Como e Juventus non vincono entrambe le rispettive partite.

Il Como va in Champions League se:

vince a Cremona e la Roma non vince;

vince a Cremona e il Milan perde;

vince a Cremona e il Milan pareggia e vince anche la Juventus perché in caso di arrivo a quota 71 punti tra Como, Milan e Juventus i lariani sarebbero davanti a tutti nella classifica avulsa;

La Juventus va in Champions League se:

vince il derby in casa del Torino e Roma o Milan non vincono (pareggiano o perdono), a patto che il Como non vinca la sua partita con la Cremonese.

Volata salvezza, cosa serve a Lecce e Cremonese per non retrocedere

Molti più semplice il quadro nella zona bassa della classifica dove Pisa e Verona sono retrocesse già da diverse settimane in Serie B e si attende solo il nome della terza squadra che li accompagnerà nella cadetteria. Facendo punti con il Torino, seppure a fatica, il Cagliari si è messo al riparo. Dunque, la lotta è circoscritta solo a Lecce e Cremonese con i salentini che hanno un punto di vantaggio sui grigiorossi e devono ringraziare la rete in extremis realizzata da Stulic con il Sassuolo.

In calendario ci sono Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il Lecce è salvo se fa lo stesso risultato (o meglio) rispetto alla Cremonese. In caso di arrivo a pari punti (sconfitta dei salentini e pareggio dei lombardi) è previsto uno spareggio senza ricorrere ad alcuna forma di classifica avulsa.