“Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai”: il tour di Paolo Ruffini riparte da Milano

“Come si potrebbe risolvere il problema del traffico a Roma?” “Togliendo le macchine, oppure allargando le strade!” Questa è la risposta di Teodoro, dieci anni, protagonista di uno dei tanti episodi del video-podcast condotto da Paolo Ruffini. “Il Babysitter. Quando diventerai grande capirai”. Video-podcast che grazie a milioni di visualizzazioni e al grande successo della passata stagione, torna in teatro, ripartendo da Milano, al Teatro Manzoni dal 9 all’11 ottobre, per poi toccare Roma e Torino. Sul palco Paolo Ruffini sarà affiancato da Claudia Campolongo al pianoforte, che firma anche la regia, ma soprattutto da Isabelle, Leonardo e Nicholas, tre piccoli interpreti che interagiranno come veri attori.

Inizia tutto con un escamotage narrativo: Paolo Ruffini sta per iniziare il suo one-man show, ma viene interrotto da tre bambini che si sono persi in teatro. L’unica cosa che a questo punto si può fare, è aspettare i loro genitori, improvvisandosi Babysitter!

La trasformazione dal podcast in spettacolo è stata un’evoluzione naturale, portando sul palco la spontaneità che i bambini regalavano a ogni episodio. E uno dei valori più belli che emerge dalle loro conversazioni è la capacità di credere: di credere alle favole, agli unicorni e a Babbo Natale. Babbo Natale che sarà uno dei protagonisti, o meglio, lo sarà la sua essenza. A tutti i bambini, anche quelli del pubblico, verrà chiesto di portare la letterina che gli hanno scritto, facendole diventare momenti di spettacolo.

Il pubblico viene accompagnano in un viaggio ironico, poetico e imprevedibile nel mondo dell’infanzia, e grazie alla continua interazione, ogni replica è diversa dalla precedente.

Paolo Ruffini e i piccoli protagonisti aiuteranno tutti a tornare un po’ bambini riscoprendo la bellezza di meravigliarsi, di stupirsi, di giocare. Come diceva Franco Battiato “con il talento di invecchiare senza mai essere adulti”.

Come sottolinea ulteriormente Ruffini: “Abbiamo tanto da imparare dai bambini: anche una semplice letterina a Babbo Natale può mostrarci come migliorare noi stessi e il mondo che ci circonda”.